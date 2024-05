4. máj 2024 Magazín Lifestyle Ktorý syr sa oplatí vložiť do nákupného košíka? Len jeden je pravdepodobne NAJZDRAVŠÍ Nie je syr ako syr. Siahnite po zdravšom variante.

Je zdrojom bielkovín, sacharidov, vápnika, výborným doplnkom proti osteoporóze, stresu a účinkuje ako posilňovač kostí a srdca. O čom je reč? O syroch.

Na druhej strane niektoré z nich ukrývajú veľké množstvo tuku či soli. „V strave je určite miesto pre syr,“ povedala dietologička Natalie Rizzo pre portál Today.

„Hlavným odstrašujúcim prostriedkom proti konzumácii syra je to, že obsahuje nasýtené tuky, ale má aj iné prospešné živiny, ako sú bielkoviny a vápnik,“ pripomenula tamojšia špecialistka. Ak máte alergiu na mlieko, mali by ste syr z jedálnička vylúčiť alebo si ho doprajte v rámci malej prílohy, no nie hlavného jedla. Ako si však vybrať ten najzdravší z nich?

Ktorý je najzdravší?

Tvaroh je pravdepodobne najzdravší syr, hovorí skúsená dietologička: „Má nižší obsah nasýtených tukov a vyšší obsah bielkovín ako väčšina ostatných syrov,“ vysvetľuje. Tvaroh ako nezrelý syr sa vyrába z odstredeného kravského alebo kozieho mlieka. Jedna porcia, teda pol šálky nízkotučného tvarohu priemerne obsahuje 90 kalórií, 12 gramov bielkovín, 2,5 gramu tuku, 5 gramov sacharidov a taktiež 125 miligramov vápnika.

Na druhom mieste v kategórii najzdravších syrov sú vo všeobecnosti mäkké syry ako ricotta alebo mozzarella. „Vyrábajú z nízkotučného alebo odstredeného mlieka, takže majú tendenciu mať nižší obsah nasýtených tukov a celkovo zdravšie,“ pripomenula na záver dietologička Natalie Rizzo.

