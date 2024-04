20. apríl 2024 Ľubomír Hudačko Kultúra Dušan Grúň sa LÚČI s fanúšikmi, má silný zápal pľúc: Modlite sa za mňa, je so mnou zle! O legendárnom spevákovi kolujú zlé správy. Na jeho oficiálnom profile na sociálnej sieti sa objavila správa, že sa s fanúšikmi lúči a je s nám zle.

Obľúbený spevák Dušan Grúň už viac ako týždeň bojuje o život na oddelení JIS v jednej z bratislavských nemocníc. Informuje o tom Nový Čas Nedeľa.

Manželka Majka s obrovským smútkom v hlase povedala, že Dušan Grúň bojuje so silným zápalom pľúc a zlyhávajú mu orgány.

Nechce byť na prístrojoch

„Nechcel by chodiť z nemocnice do nemocnice po zvyšok života, alebo byť na prístrojoch. Ak by to tak malo byť, nech si ho radšej Pán Boh vezme,“ uviedla pre Nový Čas Nedeľa.

Hudobnej legende mnohí vyjadrujú svoju podporu a modlia sa zaňho. A na jeho oficiálnom profile na sociálnej sieti sa objavil smutný príspevok. „Priatelia, modlite sa prosím za mňa, je so mnou zle, lúčim sa s vami,“ znie v statuse.

archívne foto

Zdroj: Dnes24.sk