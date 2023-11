Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Fico mieri do Česka: Prezradili TERMÍN, kedy ho prijmú v Prahe Slovenský premiér Robert Fico absolvuje svoju prvú oficiálnu zahraničnú cestu do Česka. 21. november 2023 Politika

Český premiér Petr Fiala prijme v piatok (24. novembra) predsedu slovenskej vlády Roberta Fica, uvádza TASR s odvolaním sa na utorkovú tlačovú správu Úradu vlády ČR.

Prvá oficiálna návšteva

Pôjde o prvú oficiálnu zahraničnú cestu slovenského premiéra od nástupu do funkcie po septembrových voľbách. Slovenskí predstavitelia po uvedení do funkcie tradične zvyknú vycestovať na prvú zahraničnú oficiálnu návštevu do Česka.

Predmetom rokovaní Fica v Prahe by podľa Úradu vlády ČR malo byť „pokračovanie bilaterálnej spolupráce oboch krajín“.

Už sa raz stretli

Podľa zverejneného programu pol hodiny pred poludním privítajú Fica s vojenskými poctami v záhrade Úradu vlády ČR. Približne o 13.00 h je na programe spoločná tlačová konferencia premiérov.

Fico sa s Fialom od nástupu do funkcie už raz stretol, a to popri rokovaniach Európskej rady v Bruseli, kam šiel už na druhý deň po vymenovaní za premiéra.

