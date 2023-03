Zdroj: YouTube.com/Hope forall , www.lancs.live.co.uk , Twitter.com/Manchester Airport Hrôza a DES na letisku, kam lieta aj linka z Bratislavy: MYŠI lezú ľuďom po nohách! Po zamestnancoch skákali myši a robili si z nich ihrisko. Hroznú situáciu nevyriešil ani zásah deratizéra. 1. marec 2023 Zo zahraničia

Na svetlo sveta a do médií sa dostali šokujúce zábery z letiska v Manchestri. Personál tam trápia myši, ktoré sa vyskytujú v služobnej miestnosti určenej na oddych zamestnancov. Informoval o tom portál Liverpool Echo.

Zamorenie myšami

Na „hromadné zamorenie“ myšami upozornil jeden zo zamestnancov, ktorý nechcel byť menovaný. Ten pre spomínaný portál povedal: „Vyliezajú ľuďom po nohách, bežia nám okolo nôh. Jedna z nich včera skočila mojej kolegyni na rameno, keď spala. Skáču cez nás. V podstate sme pre nich ako ihrisko.“

Takéto zamorenie miestnosti, v ktorej palubní sprievodcovia čakajú na svoju dennú zmenu, sa začalo v septembri 2022 a zamestnanci to v tom čase nahlásili spoločnosti Ryanair aj Manchester Airports Group. Letisko však tvrdí, že o tomto probléme nevedelo až do decembra, keď zavolali odborníka na hlodavce.

Rýchlo sa množia

Situácia sa po zákroku deratizéra trocha zmiernila. „Momentálne sme videli päť (myší), ale keď je v miestnosti ticho, dá sa počuť, ako všetky behajú nad nami, škriabu po stenách a strope. Došlo to do bodu, keď odmietame sedieť v miestnosti, začína to byť také zlé,“ povedal spomínaný zamestnanec.

Deratizér po ďalšom zákroku a zložení troch pascí povedal, že „nemôže nič urobiť“ vzhľadom na rýchle tempo, akým sa myši množili.

Znechutený personál

Nemenovaný zamestnanec povedal, že palubný personál v Manchestri je znechutený. Sú tam aj ľudia, ktorí sa boja hlodavcov a trpia zo situácie pocitom úzkosti.

„Niekoľkokrát denne sme sa sťažovali nielen ja, ale aj ostatní členovia palubného personálu. Jednému dievčaťu zavolali z vedenia, že to bolo vyriešené – a na druhý deň na ňu skočila myš. Palubný personál v Manchestri je chorý z toho, že ich nikto nepočuje a chceme, aby sa s tým teraz niečo urobilo, najmä na mieste, kde posádka musí jesť,“ podčiarkol zamestnanec.

Redaktor Liverpool Echo oslovil aj hovorcu letiska v Manchestri, ktorý povedal: „Sme si vedomí problému so škodcami v miestnosti, ktorú používa Ryanair. Spolupracujeme s leteckou spoločnosťou a špecialistami na kontrolu škodcov, aby sme to čo najrýchlejšie vyriešili.“

Spoločnosť Ryanair sa zatiaľ k nepríjemnej situácii nevyjadrila.

