Hrozí Európe totálna SKAZA? Meteorológ ukázal mapu MŔTVYCH zón

Hovorí vám niečo pojem eutrofizácia? Ide o proces, ktorý mení rovnováhu živín v prostredí. Môže tak mať vážne dopady na ekosystémy.

Ako upozornil portál tn.cz, meteorológ Jáchym Březina z Českého hydrometeorolo­gického ústavu varuje pred obrovským problémom, za ktorý si vlastným správaním môžu ľudia.

Meteorológ na sociálnej sieti Twitter upriamil pozornosť na eutrofizáciu, ktorá obohacuje vodu o živiny. Server dodáva, že ľudskou činnosťou ale môže dôjsť aj k tzv. indukovanej eutrofizácii. Tá zvyšuje obsah živín a spôsobuje obrovské problémy.

„Pri zvýšení obsahu živín začnú vodné organizmy ako sú riasy a hlavne sinice veľmi rýchlo rásť na úkor iných druhov,“ informoval meteorológ prostredníctvom odborného portálu Infoviz.

„Masívny rozvoj vodného kvetu vedie k spotrebe kyslíka, ktorá je navyše zvýšená pri rozklade mŕtvej biomasy samotných rias a siníc. V extrémnych prípadoch môžu vzniknúť až anoxické podmienky,“ dodal.

Následný nedostatok kyslíka môže viesť až k úhynu organizmov. „Tým sa narušia potravinové reťazce a dochádza k strate biodiverzity. Vodný kvet produkuje do vody množstvo látok, ktoré môžu znemožniť jej užívanie v úpravovniach pitnej vody, pre rekreáciu, a naviac niektoré látky sú samy toxické,“ upozornil meteorológ.

Březina uvádza, že ide o globálny problém. Zasahuje sladkovodné, morské aj terestrické ekosystémy. Zhoršuje totiž kvalitu vody, čím znemožňuje ľuďom jej využívanie. Zverejnil preto mapu tzv. „mŕtvych zón“. Prostredníctvom nej upozornil na stav vôd z roku 2008, ktoré sú podľa neho tak chudobné na rozpustený kyslík, že „v nich nemôžu prežívať vodné organizmy.“ Výnimkou sú iba niektoré druhy baktérií.

Nádej na záchranu však podľa meteorológa existuje. Ide o reguláciu zdrojov živín. Je tak potrebné zamerať sa na „zmeny v použití hnojív a bránenie ich splachu z polí lepším zachádzaním s pôdou, terciálnym čistením a chemickým zrážaním na čističke odpadových vôd.“

