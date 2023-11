Zdroj: TASR/Pavel Neubauer , TASR/Jakub Kotian Hrozí PÁD novej vlády?! Danko vyhlásil, že súčasná koalícia NEMUSÍ mať dlhé trvanie Andrej Danko naznačil, že súčasná vládna koalícia nemusí mať dlhé trvanie. Skritizoval aj premiéra Roberta Fica. 2. november 2023 Politika

2. november 2023 Politika Hrozí PÁD novej vlády?! Danko vyhlásil, že súčasná koalícia NEMUSÍ mať dlhé trvanie Andrej Danko naznačil, že súčasná vládna koalícia nemusí mať dlhé trvanie. Skritizoval aj premiéra Roberta Fica.

Predseda SNS Andrej Danko chce kandidovať vo voľbách do Európskeho parlamentu. Povedal to v najnovšom rozhovore pre Hospodárske noviny.

„Určite áno. Potiahnem kandidátku a potom následne sa rozhodnem, čo so získaným mandátom, ak sa nám to podarí,“ odpovedal na otázku, či bude kandidovať.

Danko prezradil, že sa bude rozhodovať aj na základe politickej situácie. Keby vo voľbách uspel a rozhodol by sa zasadnúť do europarlamentu, jeho miesto v Národnej rade SR by musel zastať náhradník.

Naznačil rozkoly

Zdá sa, že nová vládna koalícia v zložení Smer, Hlas a SNS môže mať hneď v úvode poriadny problém. Danko si myslí, že nemusí mať dlhé trvanie.

„Ak pani ministerka Dolinková bude rozprávať o povinnom očkovaní a Drucker o tom, že mimovládky na školách nie sú problém, tak neviem, dokedy taká vláda môže vydržať,“ nechal sa počuť Andrej Danko.

Sklamal ho aj Robert Fico

Šéf národniarov nešetril ani premiéra Roberta Fica. Ten už dlhšie vyhlasuje, že odmieta vojenskú pomoc Ukrajine. Rovnaký názor má aj samotný Danko, ktorý však kritizuje hlasovanie šéfa smeru v Bruseli. „To, že to Robert Fico podporil, s tým nesúhlasím,“ dodal Andrej Danko na margo výsledkov hlasovania na summite EÚ, ktorý jednohlasne prijal záver, že Európska únia bude Ukrajinu vojensky podporovať dovtedy, kým to bude nevyhnutné.

„Budem mu to určite tlmočiť, pretože treba vždy v politike jedno rozprávať, a tak aj konať. To, že sami vidíte v texte vojenskú podporu, pričom jasne komunikoval, že vojenskú podporu odmietame, tak to bolo pre mňa prekvapivé, ale ešte som nemal možnosť sa ho spýtať na to, prečo taký postoj zaujal. Ale bolo to pre mňa dosť prekvapivé,“ nechal sa počuť Danko: „Myslím si, že bol na prvom summite a sú to také prvé jazdy, ktoré musí absolvovať. Je samostatným politikom, má svoju dôveru, ale určite som nečakal, že takýto materiál bude z pozície Slovenska podporený.“

Danko verí, že Robert Fico nechce robiť politiku tak, ako to povedala estónska premiérka, že jedno sa povie na Slovensku a iné sa bude robiť v Bruseli.

Šéf SNS je presvedčený, že okrem odmínovacieho zariadenia Božena, by Slovensko žiadny vojenský materiál Ukrajine nemalo dodávať: „Ten postoj u mňa je principiálny, že žiadne zbrane na Ukrajinu. Nikdy a žiadne. Za žiadne peniaze nehrozí ohrozenie našej bezpečnosti.“

