2. november 2023 Zo Slovenska Minister reaguje na ÚTOK vo vlaku: Šutaj Eštok avizoval možné POSILNENIE hliadok Minister vnútra avizoval možné posilnenie hliadok vo vlakoch po stredajšom incidente.

Hliadky vo vlakoch by sa mohli dočasne posilniť. Avizoval to minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) na stredajšom Výbore Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť v súvislosti so stredajším (1. 11.) incidentom.

Zranenej žene zaželal skoré uzdravenie.

Aby sa ľudia nemuseli báť

„Chcem ubezpečiť občanov, že aj spolu s dočasne povereným policajným prezidentom riešime situáciu tak, aby sa do budúcna ľudia nemuseli báť cestovať vlakom,“ deklaroval minister vnútra. O situácii plánuje hovoriť aj s ministrom dopravy Jozefom Rážom (nominant Smeru-SD).

V rýchliku na východe Slovenska z Košíc do Žiliny došlo v stredu večer k incidentu medzi cestujúcimi. Na mieste zasahovala polícia, privolaná bola aj posádka rýchlej zdravotnej pomoci.

Foto: ilustračné

Zdroj: Polícia Slovenskej republiky

Zdroj: TASR