3. apríl 2024 Jakub Forgács Krimi HROZIVÁ nehoda na strednom Slovensku: Dodávka vrazila do cestárov Dvojicu pracovníkov, ktorí frézovali cestu, previezli so zraneniami do nemocnice.

Zdroj: TASR/František Iván

K nehode došlo podľa portálu Noviny.sk v stredu ráno na ceste pri Slovenskej Ľupči v smere do Banskej Bystrice. Vodič podľa portálu vrazil do cestárov, ktorí frézovali cestu.

„Dodávkou narazil do stroja a do dvoch cestárov. Oboch pracovníkov previezli do nemocnice,“ píšu Noviny.sk so slovami, že jeden má pravdepodobne zlomené nohy a druhého boleli ruky.

Práve v týchto dňoch na viacerých úsekoch v okolí Banskej Bystrice prebiehajú práce cestárov, preto je opatrnosť na mieste. „Polícia vyšetruje príčinu zrážky,“ dodali Noviny.sk.

