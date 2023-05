4 Galéria Zdroj: Polícia SR - Nitriansky kraj Hrozivá nehoda: Opitý šofér zišiel z cesty do priekopy, v aute mal TRI malé deti! Auto zastavil náraz do brehu potoka pod mostom. Jedno z detí, ktoré sa viezli v aute, malo len dvanásť mesiacov. 18. máj 2023 Krimi

Dopravní policajti z Levíc boli v nočných hodinách vyslaní k dopravnej nehode, ktorá sa stala medzi obcami Ondrejovce a Tekovský Hrádok v levickom okrese.

„33-ročný vodič vozidla Opel Astra pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky, v dôsledku čoho prešiel s vozidlom do protismeru, kde vošiel na ľavú krajnicu. Následne dostal s vozidlom šmyk a vošiel do priekopy, kde prednou časťou narazil do brehu potoka pod mostom,“ informuje nitrianska polícia.

Policajti vodiča podrobili dychovej skúške na alkohol. Nafúkal 1,13 mg/l alkoholu, čo je v prepočte 2,35 promile.

„Lustráciou bolo zistené, že vodič nie je držiteľom vodičského oprávnenia a navyše jazdil na vozidle bez platnej emisnej a technickej kontroly. Pri dopravnej nehode sa zranil vodič, ako aj štyria spolujazdci. Z toho tri boli deti vo veku päť, tri a jeden rok, ktorí však našťastie neutrpeli vážne zranenia,“ uvádza polícia.

Levickí dopravní policajti začali trestné stíhanie a súčasne vzniesli obvinenie 33-ročnému mužovi pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

