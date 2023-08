HRÔZOSTRAŠNÉ zábery z pretekov motoriek: Zrážku dvoch jazdcov NEPREŽIL ani jeden, VIDEO

Preteky sa konali v nedeľu a ku smrteľnému incidentu prišlo hneď v ich úvode. Jazdilo totiž len prvé kolo, keď jazdec André Verissimo Cardoso neustál zákrutu ľahko spadol z mašiny. Zábery odhaľujú, že nešlo o nič vážne.

Každý, kto sleduje preteky silných strojov však vie, že po páde je dôležité dostať sa bezpečne z dráhy. O to sa snažil aj Cardoso a najprv sa mu to aj darilo, dokým neprišlo k stretu s jazdcom Éricom Verissimom da Rochaom.

38-ročný pretekár sa mu už nestihol vyhnúť a zmietol 42-roočného Cardosa so sebou. Mohutný náraz ho odhodil do vzduchu a po páde na zem zostal nehybne ležať. Rovnako dopadol aj Rocha.

Preteky boli okamžite prerušené a začalo sa bojovať o životy pretekárov. Lenže, ani po veľkej snahe zdravotníkov sa ich životy nepodarilo zachrániť. Rocha zomrel krátko po príchode sanitky do nemocnice a Cardoso zomrel počas operácie asi hodinu po svojom kolegovi.

