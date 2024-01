16. január 2024 Jakub Forgács Regióny Kúpili by ste BYT za menej ako TISÍCKU? Jedno zo slovenských miest vyhlásilo SÚŤAŽ Hoci ceny bytov v poslednej dobe o niečo klesli, úroky na hypotékach sú vyššie a dostupné bývanie sa tak mnohým vzďaľuje. Na strednom Slovensku je však aktuálne atraktívna ponuka.

Mesto Zvolen vyhlásilo začiatkom januára 2024 obchodnú verejnú súťaž na predaj bytov v bytovom dome Pustý hrad 590 vo Zvolene. Samospráva o tom informuje na svojej webovej stránke.

Ide o štyri jednoizbové byty, ktorých kúpna cena sa pohybuje od 750 do 950 eur.

Predaj prebytočného majetku pre TASR potvrdil hovorca mesta Martin Svatuška s tým, že v súčasnosti sú obývané. Dodal, že ich ponúkajú pre ich zlý technický stav, a tým pádom nutnosti rozsiahlych investícií. „Cena zodpovedá stavu, v akom sa nachádzajú. Každý z jednoizbových bytov mesto ponúka za sumu nižšiu ako 1000 eur,“ objasnil.

Obývané a zničené

V bytoch, ktoré sú prebytočným majetkom mesta, aktuálne žijú ľudia a sú zničené, vo veľmi zlom technickom stave. Aj samotná bytovka bytovka z roku 1900 je poškodená, hoci v polovici 90-tych rokoch prešla rekonštrukciou. Byty si preto vyžadujú rozsiahle investície.

Bytový dom sa nachádza na typickom bytovom sídlisku Balkán. Má tri sekcie (vchody) a štyri nadzemné podlažia. V prvom až štvrtom nadzemnom podlaží je umiestnených tridsaťdeväť bytov. V dome nie sú osobné výťahy.

Do súťaže o byty sa podľa podmienok súťaže môže zapojiť právnická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo fyzická osoba – občan najneskôr do 23. februára 2024 (piatok) do 14.00 hod. Ak sa do súťaže prihlási iba jeden navrhovateľ, ktorý zároveň bude spĺňať podmienky súťaže, bude tento navrhovateľ víťazom. Pokiaľ sa však prihlásia minimálne dvaja, víťazom bude ten, ktorého ponúkaná výška kúpnej ceny bude vyššia. Podrobné podmienky nájdete na webe mesta.

