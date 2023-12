KURIOZITA DŇA: Tínedžer sa rozhodol vrátiť v čase, žije ako v 40. rokoch minulého storočia!

Pre väčšinu tínedžerov, ktorí si chcú udržať krok s najnovšími trendmi, sú sociálne siete a technológie základom všetkého. Práve okolo toho sa často krúti ich momentálny svet.

Úplne opačným prípadom je 19-ročný tínedžer Callum Grubb, ktorý žije so svojou babičkou v škótskom prístavnom meste Kirkcaldy. Novodobým technológiám sa vyhýba a taký profil na Instagrame s jeho menom by ste hľadali len márne.

Ako informuje server BBC, takmer všetko, čo vlastní, je z tohto obdobia, vrátane jeho oblečenia. Jazdí na čiernom aute Austin Cambridge z roku 1938 alebo na bicykli Raleigh z roku 1952. Aj telefón používa presne taký, aký používali v 40. rokoch.

Zbiera všetko, čo súvisí s týmto obdobím, od olejových lámp až po gramofóny, prostredníctvom ktorých počúva vtedajšie hviezdy ako Vera Lynn, Anne Shelton či Frank Sinatra.

Z Calluma sa stala miestna celebrita. So svojím autom brázdi nielen okolie. „Pri cestách sa zvyčajne zastavím v obchodoch so starožitnosťami, pretože je pomerne ťažké zohnať pre mňa oblečenie,“ uviedol pre BBC.

Hovorí, že má priateľov všetkých vekových kategórií, na druhej strane priznáva, že si má viac čo povedať s ľuďmi oveľa staršími ako je on.

