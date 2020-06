19. jún 2020 Správy Zo Slovenska Matovič: Nebudeme riskovať odchod SaS z koalície, ale srdiečko mi bije po voľnej nedeli

Uplatňovanie výhrady vo svedomí pre zamestnancov pracujúcich v obchode označil premiér za "somarinu a potemkina"

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) nebude riskovať, aby koaličná strana SaS pre zatvorené maloobchodné predajne v nedeľu odišla z koalície.

Vyhlásil to v piatok na tlačovej konferencii k ďalšiemu uvoľňovaniu opatrení proti novému koronavírusu. Predseda SaS Richard Sulík dlhodobo presadzuje, aby boli obchody v nedeľu otvorené.

Podľa premiérových slov platí koaličná dohoda, že kým na téme nedeľného predaja v maloobchode nie je koalícia spoločne dohodnutá, dovtedy sa toto nebude „lámať cez koleno“.

„Srdiečko mi bije po voľnej nedeli, zodpovednosť za Slovensko káže, že nebudeme nadraďovať voľnú nedeľu tomu, aby tu bol spoločný záujem očistiť Slovensko od mafie. Nebudeme riskovať, že to využije SaS ako zámienku na odchod z koalície. Pripadalo by mi to trápne, ale nebudeme pokúšať. Zároveň verím, že sa mi podarí Richarda Sulíka presvedčiť, aby sme tento krok urobili,“ konštatoval predseda vlády.

„Verím, že s nedeľou sa do normálu ešte len dostaneme a zamestnancom v maloobchodných prevádzkach, najmä ženám a matkám, doprajeme voľnú nedeľu, aby v tento deň mohli byť spolu so svojimi rodinami,“ doplnil.

Uplatňovanie výhrady vo svedomí pre zamestnancov pracujúcich v obchode v nedeľu označil Matovič za „somarinu a potemkina“, ktorá zamestnanca, najmä v ekonomicky slabších regiónoch SR, nechráni. „Predavačka v Bratislave by si možno mohla uplatniť výhradu vo svedomí, lebo ak ju zamestnávateľ vyhodí z práce, tak si rýchlo nájde inú prácu,“ uzavrel.

