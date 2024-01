Dnes o 13:56 Rastislav Búgel Zo Slovenska Ministerka Dolinková to poriadne SCHYTALA! Pre jedinú FOTO sa do nej pustila aj primárka Primárka skritizovala ministerku zdravotníctva. Kvôli fotke mohla ohroziť predčasne narodené dieťa!

Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková sa na sociálnej sieti pochválila fotografiou. Záber ju zachytával, ako stojí vedľa inkubátora a na rukách drží predčasne narodené bábätko.

Fotografia, ktorá pobúrila aj primárku

Fotografia mala vzniknúť v jednej z nemocníc na východe Slovenska. Ministerka mala na sebe oblečené šaty a rozpustené vlasy. Po nejakom ochrannom odeve nebolo ani stopy.

Pod príspevkom na Facebooku sa okamžite strhla vlna kritiky. Ľudia upozorňovali na fakt, že predčasne narodené deti vyžadujú mimoriadne opatrný prístup.

Fotografiu už na stránke ministerky Dolinkovej nenájdete.

Nahnevaná reakcia

Na záber reagovala aj Vanda Chovanová, primárka Oddelenia neonatologickej intenzívnej medicíny v Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach.

„Pani ministerka, nabudúce poprosíme, na minimalizovanie rizika infekcie u predčasniatka, aby ste si dali jednorazový plášť a zložili prstene a hodinky. Tak, ako to my neonatológovia učíme rodičov, sami seba a každého, kto prichádza s predčasne narodeným bábätkom do kontaktu. Tak dík,“ napísala primárka.

Podľa Chovanovej je však chyba hlavne na strane personálu nemocnice. "Akože nápad vybrať dieťa z inkubátora alebo termolôžka a dať ho do náručia niekoho, kto mirnix-dirnix prišiel z ulice (aj keď je to na krásno ministerka zdravotníctva), pri všetkých hygienických zásadách a zásadách behaviorálnej starostlivosti, ktorú pri týchto bábätkách uplatňujeme, je známkou buď hlúposti, alebo ‚predpos_atosti‘ primára oddelenia,“ dodala primárka v ďalšom komentári.

Hoci ministerka už spornú fotografiu stiahla, upozorňuje na ňu napríklad známa satirická stránka Zomri alebo moderátor Rastislav Iliev.

Čo na to ministerstvo?

„Počas návštevy nemocnice sa ministerka zdravotníctva riadila a plne rešpektovala odporúčania zdravotníckeho personálu tak, ako sa to deje pri každej takejto návšteve. O akýchkoľvek skutočnostiach či obmedzeniach súvisiacich s návštevou zdravotníckeho zariadenia sa vždy vopred dôkladne informuje v danom zariadení. Pani ministerka by nikdy nekonala tak, aby došlo k ohrozeniu zdravia pacienta. Mrzí nás, že napriek dodržaniu pokynov vznikla v súvislosti s návštevou nemocnice takáto reakcia,“ znie stanovisko, ktoré portálu Startitup.sk poskytol rezort zdravotníctva.

