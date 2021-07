Zdroj: TASR/Roman Hanc Na Slovensko mieria búrky s KRÚPAMI: Zasiahnu takmer všetky okresy + PREDPOVEĎ Začiatok víkendu bude poriadne búrlivý. Takmer celé územie Slovenska by mali potrápiť silné búrky. 16. júl 2021 Zo Slovenska

Na viacerých miestach Slovenska v posledných dňoch vyčíňali búrky. Napáchali materiálne škody a bez prúdu bolo množstvo domácností. Takmer celé územie krajiny sa musí pripraviť na ďalšiu búrkovú činnosť.

Ako informoval portál iMeteo.sk, ďalší búrkový komplex k nám dorazí v noci z piatka 16. na sobotu 17. júla.

„Búrková aktivita začne večer, a to najmä na severe a na východnom Slovensku. Spomínaný komplex by mohol k našim hraniciam na juhu doraziť okolo polnoci," informuje iMeteo.sk s tým, že búrky sa budú presúvať na severozápad. V ranných hodinách by sa mohli vyskytnúť napríklad aj v Bratislave.

Varovanie meteorológov

Pred búrkami s krúpami varoval aj Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Ten na svojom webe zverejnil výstrahy prvého stupňa, ktoré predbežne platia do soboty do 22.00 hodiny. Búrky sa podľa meteorológov môžu vyskytnúť takmer na celom území s výnimkou niektorých okresov krajného východu.

Začiatok platnosti výstrah je pre Trnavský, Nitriansky, Košický, Bratislavský a Banskobystrický kraj stanovený na 2.00 hodinu. V prípade zvyšných krajov o štyri hodiny neskôr.

Výstraha pred búrkami sa netýka okresov Snina, Michalovce, Sobrance a Trebišov.

„S búrkami môžu byť spojené krátkodobé, ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny dosiahnuť 20 až 40 milimetrov a nárazy vetra rýchlosť 18 až 23 metrov za sekundu (65 až 85 kilometrov za hodinu),“ informoval SHMÚ.

Hrozia povodne?

Meteorológovia varujú, že v tejto súvislosti je možný aj prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov.

Podľa iMeteo.sk budú intenzívne búrky sprevádzané výdatnými zrážkami a od juhu aj so silnejším vetrom: „Okrem toho treba počítať aj s početnými bleskami. V noci si tak „lovci búrok“ rozhodne prídu na svoje."

Obyvateľov viacerých okresov potrápia aj extrémne teploty. Výstraha sa týka okresov Michalovce, Sobrance a Trebišov, pričom predbežne má v sobotu platiť od 13.00 do 18.00 hodiny. Teploty môžu podľa meteorológov dosiahnuť v týchto oblastiach miestami 34 stupňov Celzia.

Predpoveď na víkend

Sobota: Prevažne polooblačno, miestami búrky. Teploty 26 až 31 °C.

Na západnom Slovensku prevažne oblačno, možnosť prehánok alebo búrok, najnižšie ranné teploty 20 až 17 a najvyššie denné 28 až 31 °C.

Na strednom Slovensku prevažne oblačno, možnosť prehánok alebo búrok, najnižšie ranné teploty 19 až 14 a najvyššie denné 26 až 30 °C.

Na východnom Slovensku prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty 19 až 15 a najvyššie denné 26 až 30 stupňov C.

Nedeľa: Prevažne polooblačno. Teploty 27 až 32 °C.

Na západnom Slovensku prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty 20 až 17 a najvyššie denné 29 až 32 stupňov C.

Na strednom Slovensku prevažne oblačno, možnosť prehánok alebo búrok, najnižšie ranné teploty 19 až 14 a najvyššie denné 27 až 31 °C.

Na východnom Slovensku prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty 19 až 15 a najvyššie denné 27 až 31°C.

