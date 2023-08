Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa , TASR/DPA Na Slovensku sa výdatne rozpršalo: To NAJHORŠIE nás však ešte len čaká! Slovensko zasiahla daždivá vlna. Víkendové počasie bude ešte horšie. Hrozia dokonca povodne. 4. august 2023 Zo Slovenska

Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa , TASR/DPA

Počasie na Slovensku aktuálne ovplyvňuje vlniaci sa studený front, na ktorom sa tvoria jednotlivé zrážkové vlny. Ako informoval portál iMeteo.sk, to najhoršie nás však ešte len čaká.

Daždivý piatok

Nad naše územie sa nadránom od juhozápadu začali dostávať prvé zrážky rozsiahleho zrážkového poľa. V nadchádzajúcich hodinách sa musíme pripraviť na ešte intenzívnejšie vlny dažďa.

„Na juhu stredného a východného Slovenska už spadli desiatky mm zrážok. Zatiaľ našťastie nie sú hlásené žiadne škody. Tie hrozia najmä počas víkendu, a to v podobe povodní. V priemere u nás spadne od 30 do 70 mm, ale na východe to môže byť číslo presahujúce 100 mm,“ prezradil portál.

Nadránom najvýdatnejšie pršalo na juhu stredného a východného Slovenska. Prehnali sa tadiaľ intenzívne dažde, miestami aj s búrkami. Na niektorých miestach za 6 hodín spadlo viac ako 30 mm zrážok. Situácia by sa na východe mala upokojiť okolo poludnia, kedy sa začne oblačnosť zmenšovať. Ďalších zrážok sa však dočká západ krajiny.

Očakávajte zhoršenie

Dnes to však také vážne ešte nebude. Situácia sa zhorší až v sobotu. „Studený front sa bude nad našim územím aj naďalej vlniť a na tomto studenom fronte sa budú tvoriť jednotlivé vlny búrok a zrážok. Tvorbu búrok podnieti najmä fakt, že na juh a východ krajiny bude zatekať mimoriadne vlhký a teplý vzduch. Teploty vystúpia aj nad +32 °C, ale pri vysokej vlhkosti bude dusno,“ informuje iMeteo.sk.

Zrážky prídu počas víkendu v jednotlivých vlnách, pričom výdatnejšie treba očakávať na juhu a východe.

Hrozia povodne

„Výpočty numerických modelov už niekoľko dní avizujú, že v oblasti východného Slovenska spadne najviac zrážok. Od piatka do nedele predpovedajú numerické modely doslova extrémne hodnoty,“ dodal portál s tým, že na našom území spadne od 30 do 70 mm zrážok, no v oblasti východného Slovenska môžu zrážkové úhrny prekročiť hranicu až vysoko nad 100 mm.

Úhrny zrážok tak majú byť doslova extrémne.

„Ak by sa predpovede numerických modelov naplnili, tak to znamená, že na Slovensku v druhej časti víkendu hrozia povodne. Povodia sú už po predchádzajúcich vlnách zrážok nasýtené a takáto intenzívna vlna zrážok sa celkom iste prejaví na našich povodiach,“ varuje iMeteo.sk.

