Nový projekt láka mladých k vede: Na Slovensku vzniknú špeciálne centrá

18. január 2020

Na Slovensku v mimobratislavskom regióne absentujú centrá vedy, ktoré by prinášali vedomosti o vede a technike. Mladým ľuďom by poskytli praktické skúsenosti zážitkovou formou a motivovali by ich k vedeckej kariére.

Informuje o tom Centrum vedecko-technických informácií (CVTI) SR na svojej internetovej stránke, ktoré začína s realizáciou projektu Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja.

Prilákať mladých k vede

Cieľom projektu je podľa CVTI SR vybudovanie komplexného, navzájom sa dopĺňajúceho národného systému na popularizáciu výskumu a vývoja.

Úlohou je dosiahnuť posilnenie pozitívneho vnímania vedy a techniky verejnosťou, motivovať dospievajúcu mládež na štúdium technických vedných odborov a intenzívnejšie prepojiť vedu s praxou.

„V zahraničí je takáto forma podpory vedy bežná a spravidla každá krajina má viacero centier vedy rozmiestnených v jednotlivých regiónoch,“ uviedlo CVTI SR. V predchádzajúcom programovom období CVTI SR vybudovalo z prostriedkov Operačného programu Výskum a vývoj pilotné Zážitkové centrum vedy Aurelium v Bratislave.

Koncept smeruje do regiónov

„Osvedčený koncept, v rámci ktorého mladí ľudia, ale aj širšia verejnosť môžu neformálnymi metódami získavať nové vedomosti a pozitívny vzťah k vede a výskumu, viedol k rozhodnutiu preniesť ho aj do ďalších regiónov,“ tvrdí CVTI SR s tým, že sieť centier vedy by mala byť rozšírená o ďalšie tri zážitkové centrá vedy. Jedno veľké pribudne v Nitre a dve menšie v Žiline a v Košiciach.

Rezort školstva ešte v decembri 2019 uviedol, že začiatok rekonštrukčných a stavebných prác sa predpokladá koncom roka 2020. „Celková výška rozpočtu projektu, ktorá zahŕňa realizáciu siete centier vedy, vytvorenie školiaceho strediska v rámci už vybudovaného Zážitkového centra vedy Aurelium a sériu popularizačných podujatí, popularizačných výstupov a publikácií, ako aj propagačné a marketingové aktivity, je necelých 37 miliónov eur,“ konkretizovalo vtedy ministerstvo školstva.

