26. november 2023 Magazín Náhoda či skvelá finta? Táto žena sa pýta na pracovnom pohovore to isté a vždy dostane prácu! Čaká vás pohovor? Skúste zapôsobiť na personalistu jednou konkrétnou otázkou.

Kto by nemal trému počas pracovného pohovoru? Mnohí uchádzači sa preto snažia pripraviť vopred najlepšie ako len vedia: Zameriavajú sa na svoj vzhľad, vystupovanie či prezentáciu svojich skúseností. Napriek tomu to aj tak mnohí z nich nedotiahnu do úspešného konca.

Len jedna otázka

Ak vás čaká najbližšie pohovor, skúste použiť fintu. Istá Jennifer Reardon objavila otázku, podľa ktorej vraj rozptýlite o sebe akékoľvek pochybnosti. Ako informoval portál LADBible, po tejto otázke získala vždy vytúžené pracovné miesto. O svojej skúsenosti sa podelila na Tiktoku a jej video sa stalo virálne. Čo v ňom hovorí?

Jennifer v ňom tvrdí, že „každá práca, ktorú získala pohovorom,“ súvisela vždy s rovnakou otázkou: „Predtým, ako skončíš, posledná otázka, ktorú sa spýtaš, by mala byť niečo v zmysle, je niečo, kvôli čomu si mnou nie ste istí, čomu by sme na záver mohli venovať pozornosť?“. Túto otázku je potrebné načasovať a položiť ju až v závere pohovoru.

