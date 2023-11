Zdroj: pixabay.com Chcete ísť na sviatky či Silvestra do TEPLA? Užite si LACNÉ letenky a ubytovanie v EXOTIKE! Zbaľte sa a užite si počas Vianoc či Silvestra poriadnu exotiku. Pozrite sa, kde sa môžete počas zimy vyhriať, preskúmať prales či objavovať dávnu históriu. 18. november 2023 Cestovanie

Stále neviete, kde by ste strávili tento rok Vianoce či Silvester? Ak túžite po poriadnej exotike s lacným, ale dobrým ubytovaním, ste tu správne. Najdrahšou položkou vášho výletu bude cena letenky. No za tú exotiku to rozhodne stojí.

1) Tropický raj – Krabi

Vydajte sa do tropického raja! Viete, kde nájdete piesočnaté a kamenité pláže, morské jaskyne, korálové útesy, národné parky, prírodné rezervácie, horúce pramene, nádherné tyrkysové more, úžasné scenérie či úchvatné chrámy? To všetko čaká milovníkov tepla a leňošenia aj aktívnej dovolenky v Thajsku. Je to práve región Krabi, ktorý uspokojí aj náročného cestovateľa. Denné teploty sa v tejto lokalite pohybujú v rozmedzí 25 až 30 ° C.

Najväčšou položkou je letenka, na najväčšom vyhľadávači leteniek ju zoženiete napríklad s odletom 19. decembra a príletom 30. decembra od 950 eur.

Ak túžite po luxuse v ponuke sú aj štvorhviezdičkové, napríklad Krabi Front Bay Resort, kde cena na osobu vychádza tesne nad 300 eur za celý pobyt.

2) Ammán aj Petra

Neláka vás more ale skôr pamiatky a história? Vydajte sa do hlavného a najväčšieho mesta Jordánska. Ammán sa zaraďuje medzi najlepšie zachované mesta Rimanov na celom Blízkom východe. Nájdete tu citadelu, rímsky amfiteáter, turecké kúpele, Kráľovské múzeum automobilov, jordánske múzeum či napríklad archeologické múzeum.

Veľkým lákadlom je aj najslávnejšia pamiatka Jordánska – Petra, ktorá sa nachádza 225 kilometrov od Ammánu.

Spiatočnú letenku zoženiete za 249 eur (29.12.2023 – 5.1.2024) pričom ubytovanie v hoteli s terasou a výhľadom na mesto zoženiete už od 72 eur.

