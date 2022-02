Zdroj: TASR/Jaroslav Novák NAJHORŠIE darčeky na Valentína: TOTO svojej polovičke radšej nedávajte V ponuke obchodov sú tisícky drobností aj hodnotných darov pre zaľúbených. Opýtali sme sa mužov, o ktoré pozornosti v Deň zaľúbených veľmi nestoja. 13. február 2022 KAW Magazín

Muži o niektoré darčeky na Valentína naozaj nestoja. Ak vám na vašej polovičke skutočne záleží, potrápte si trocha hlavu a nekupujte hneď to, čo na vás útočí z výkladov.

Plyšový medvedík so srdiečkom

Aj keď plyšové hračky výrazne dominujú v ponuke veľkých reťazcov aj malých obchodíkov, rozhodne nie sú najlepšou voľbou. Ak máte viac ako pätnásť rokov, tento darček radšej vynechajte. „Keďže mám svoju priateľku rád, snažil som sa tváriť nadšene, macíka som však po príchode domov schoval na dno zásuvky na nočnom stolíku.“ hovorí Martin.

Srdiečkové ponožky a slipy

Slipy a trenírky so srdiečkami, či vtipným obrázkom, obsadili rovnako ako „zaľúbený“ plyšák, hornú priečku v neobľúbenosti u mužov. „Viem, že internet ponúka obrovské množstvo vtipných slipov a aj som sa na humorných nápadoch ich tvorcov neraz zasmial. Keď som ich však dostal od priateľky, bolo mi skôr do plaču. Len som dúfal, že nebude chcieť, aby som takúto spodnú bielizeň aj nosil,“ spomína na minuloročný valentínsky darček Milan.

Lístky na operu

Rozhodne nechceme zovšeobecňovať a označiť mužov nálepkou „kultúrny barbar“. Ak však plánujete stráviť so svojou polovičkou valentínsky večer na balete alebo trojhodinovej opere, radšej zadržte a lístky nekupujte. Ak nechcete počas predstavenia čeliť zívaniu a chrápaniu svojho milého, nenápadne si vopred overte, či by ho takáto zušľachťujúca kultúrna akcia zaujala. Predídete tak sklamaniu na oboch stranách.

Príručka pre novomanželov

Chodíte spolu len pár mesiacov a vy sa už vidíte ako nevesta a v diaľke počujete svadobné zvony? Ak ste našli pána Pravého, predstavy sú to nádherné, ale svoje túžby radšej partnerovi nenaznačujte. A to ani psychologickou literatúrou typu: „100 rád pred vstupom do manželstva“ alebo „Ako nesklamať v manželstve“. Na mužov tento typ kníh pôsobí mimoriadne odstrašujúco. Najmä v prvých mesiacoch vzťahu.

Permanentka do posilňovne

Pozor! Ak šampión vášho srdca nie je práve športový typ a má aj nejaké to kilečko navyše, určite mu nekupujte permanentku do posilňovne. „Dostal som už viackrát v živote takýto darček a vždy sa zopakoval ten istý scenár – prvotné nadšenie a po dvoch-troch návštevách fitness centra permanentka už len zapadala prachom na polici,“ hovorí Lukáš, ktorý by radšej privítal šach alebo scrabble než trápenie sa s činkami.

