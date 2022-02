Hajloval Kotleba v parlamente? Jeho gestá už rieši prokuratúra, ĽSNS to ODMIETA

Téme sa intenzívne venuje TV Markíza, ktorá priniesla aj dve videá s gestami Mariana Kotlebu.

V parlamente panovala búrlivá atmosféra. Pískalo sa, hrala hudba a prišlo aj ku strkanici. Okrem Markízy si gesto Kotlebu všimli aj niektorí poslanci. To, či išlo o hajlovanie, posúdi prokuratúra.

Video s Kotlebovým gestom najprv zavesil na Facebook poslanec Ján Benčík ešte v utorok. Tento záber však nebol príliš ideálny, ale pre portál tvnoviny.sk sa takto vyjadril: „V rámci toho čo sa tam dialo, sme to vnímali ako hajlovanie.“

„Keďže som na rokovaní bol celý čas prítomný, viem, že Marian Kotleba viackrát v pléne zámerne narúšal rokovanie parlamentu rôznymi spôsobmi, určite tam však nehajloval. Gestikulácia rukami patrí k prejavu človeka, ale hľadať v nej niečo čo tam nie je, je len odrazom úrovne daného človeka. Takéto tvrdenia, resp. fabulácie úplne odmietam,“ uviedol poslanec a hovorca ĽSNS Martin Beluský.

„Pri hajlovaní sa zdvíha pravá ruka, Kotleba dvíha ľavú ruku. Pri hajlovaní sa opakovane zdvíha ruka do úrovne očí, alebo je dvihnutá dlhší čas (on tak robí len raz a krátko). Pozdrav je sprevádzaný slovami Sieg Heil. Ani jedna z týchto podmienok nie je splnená,“ povedal pre TV Markíza expert na extrémizmus Daniel Milo. Tu sa však natíska otázka, či si tohto nebol Kotleba vedomý a schválne zdvíhal inú ruku.

„Je to možné, ale to naozaj neviem posúdiť, či tým chcel niečo naznačiť. Ja som sa na to pozeral z právneho pohľadu a tam nevidím naplnenie znakov tohto trestného činu,“ dodal Milo.