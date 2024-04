3. apríl 2024 Krimi Nebezpečná nehoda na východe, zranilo sa osem ľudí! Jedno z áut má patriť ministerstvu Zrážka troch vozidiel si vyžiadala osem zranených.

K nebezpečnej nehode troch áut došlo v utorok 2. apríla večer na ceste I/19 medzi obcami Košický Klečenov a Svinica (okres Košice-okolie). Po náraze skončili všetky tri vozidlá mimo cesty.

Počas dokumentovania dopravnej nehody bol úsek cesty obojsmerne neprejazdný, informovala košická krajská polícia.

Čo sa stalo?

Podľa doterajších zistení vodič s vozidlom zn. BMW v smere od Košického Klečenova pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky a nesprávne predchádzal iné vozidlo. V protismere pritom narazil do auta zn. Škoda Superb a zároveň aj do vozidla zn. VW Golf, ktorého vodič smeroval do Svinice. V troch vozidlách bolo spolu osem ľudí.

8 zranených

„Štyri osoby sa nachádzali vo vozidle zn. VW, z nich podľa predbežnej lekárskej správy tri osoby utrpeli zranenia s predpokladanou dobou liečenia a práceneschopnosti do sedem dní a jedna osoba zranenia, ktoré si predbežne vyžiadajú viac ako 42-dňovú dobu liečenia a práceneschopnos­ti,“ uviedla polícia na sociálnej sieti.

V škodovke sa zranila jedna osoba s predpokladanou dobou liečenia a práceneschopnosti minimálne tri mesiace. Traja ľudia z vozidla zn. BMW utrpeli ľahké zranenia.

Auto ministerstva?

Alkohol ani u jedného vodiča nebol zistený. Úsek cesty bol úplne sprejazdnený po takmer siedmich hodinách.

Policajný vyšetrovateľ v súvislosti s nehodou začal trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví. Akou mierou prispeli k vzniku dopravnej nehody jednotliví vodiči vozidiel, bude predmetom ďalšieho vyšetrovania.

Podľa zistení TV JOJ jedno z áut patrilo ministerstvu zahraničných veci.

Zdroj: Dnes24/TASR