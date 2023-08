Zdroj: Facebook.com/Na telo s Michalom Kovačičom , Facebook.com/Marian Kotleba Naď odhalil, že Uhrík bol členom SDKÚ: Kotlebovi vybilo poistky! Je to zradca Bývalý minister obrany Jaroslav Naď prišiel s absolútnou novinkou. Člen zoskupenia Demokrati totiž uvádza, že líder Republiky Milan Uhrík bol členom SDKÚ! Reagoval na to aj Marian Kotleba z ĽSNS. 25. august 2023 han Politika

25. august 2023 han Politika Naď odhalil, že Uhrík bol členom SDKÚ: Kotlebovi vybilo poistky! Je to zradca Bývalý minister obrany Jaroslav Naď prišiel s absolútnou novinkou. Člen zoskupenia Demokrati totiž uvádza, že líder Republiky Milan Uhrík bol členom SDKÚ! Reagoval na to aj Marian Kotleba z ĽSNS.

Celé ti „spustil“ status Naďa na sociálnej sieti. „Do schránky mi prišla správa od jedného môjho podporovateľa, že či som vedel, že najväčší slovenský “bojovník” proti USA, NATO, EÚ, bruselskému diktátu, liberalizmu, Sorosovi bol aktívnym členom mimovládnej mládežníckej organizácie SDKÚ s názvom Nová generácia,“ uviedol Jaroslav Naď.

„Len pre istotu, ak to náhodou neviete, Nová generácia okrem politickej podpory SDKÚ Mikuláša Dzurindu presadzovala tiež s podporou Sorosa, vojenskú a ekonomickú spoluprácu s USA, členstvo v NATO a podobne,“ dodal Naď.

Mail ako dôkaz

Dodal dokonca aj prihlasovací mail Milana Uhríka. „Ako dôkaz predkladám jeden z e-mailov, ktorý hrdý vodca z Nitry poslal do centrály Novej generácie. Tipujme, čo na to asi povie Uhrík. Len ho upozorňujem, že tých dôkazov bude asi trošku viac, preto klamať do telky sa neoplatí. Priatelia, zdieľajte túto skvelú novinku, kým nevymažú,“ zakončil príspevok Naď.

Zaskočený Kotleba

O svojom bývalom „podriadenom“ sa vyjadril vo videu aj líder ĽSNS Marian Kotleba. „Keď som sa to dozvedel, že Milan Uhrík bol členom mládežníckej organizácie SDKÚ, teda strany Dzurindu a Mikloša, najväčších likvidátorov slovenskej ekonomiky, normálne mi vybilo všetky poistky,“ vyhlásil Kotleba.

„Už sa mi tie čriepky mozaiky začali skladať do uceleného obrazu. Už som pochopil, prečo bol Uhrík ako keby na tŕňoch, keď sme sa v rámci nejakej ostrejšej debaty začali rozprávať o nejakých veciach. Ak mal v sebe ten pocit, že ho každú chvíľu môže niekto odhaliť z toho, že je odchovanec Mikloša s Dzurindom, jasné, že sa bál a mal výčitky,“ doplnil Kotleba.

Bývalý Uhríkov šéf si nekládol servítku pred ústa. „Ak to tak je. Tak Uhrík nie je len zradca našej strany. On je nasadený infiltrátor od Dzurindu a Mikloša!“ pokračoval Marian Kotleba

„Keď po tomto bude niekto voliť Republiku, to je to ako keď v Tatrách spadnete do medvedieho hov.a, a nebudete tak smrdieť, ako keď dáte hlas Republike,“ uzavrel.

Reakcia Uhríka

„Nie som žiadny fašista. K svojim názorom som sa nedopracoval cez nejaké trápne "hajlovanie“, ale normálne – životnou skúsenosťou a kritickým myslením. Bol rok 2010. Neexistovala žiadna alternatíva. Bol som mladý študent v Bratislave, absolútne bez politického prehľadu. Kamaráti ma presvedčili, aby som sa s nimi angažoval v politike. Mal som kresťansko-konzervatívne názory, tak som sa ako pridal k mládeži SDKÚ. Pár krát sme sa stretli, ale reálne sa tam nerobilo nič," reaguje na Facebooku Uhrík.

„Rýchlo som sa však zorientoval a zistil, že ich politika nie je správna. Napokon, tak aj dopadli… Na vlastnej koži som zistil, že tzv. "štandardní“ politici sa nedajú zmeniť, že ich treba len vymeniť," poznamenal.

Zdroj: Dnes24.sk