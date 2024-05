27. máj 2024 Zo zahraničia Poľsko je v strehu! Medvedev krajine pohrozil JADROVÝM popolom Bývalý ruský prezident a zástupca Rady bezpečnosti Ruskej federácie Dmitrij Medvedev v nedeľu pohrozil Poľsku "rádioaktívnym popolom".

Zdroj: TASR/AP

Reagoval na víkendové výroky poľského ministra zahraničných vecí Radosława Sikorského o použití jadrových zbraní. TASR informuje na základe správy agentúry DPA.

Znamenalo by to začiatok svetovej vojny

Sikorski pre britský denník The Guardian uviedol, ako Spojené štáty údajne zareagujú, ak Rusko proti Ukrajine použije jadrové zbrane.

„Američania Rusom povedali – ak odpálite atómovku, tak aj keby nikoho nezabila, zasiahneme všetky vaše ciele (pozície) na Ukrajine konvenčnými zbraňami a všetky zničíme,“ vyhlásil Sikorski.

Medvedev prostredníctvom sociálnej platformy X uviedol, že Spojené štáty nič také nepovedali, pretože „sú opatrnejšie“. „Zásah našich cieľov Američanmi by znamenal začiatok svetovej vojny, to by mal chápať minister zahraničných vecí aj takej krajiny, ako je Poľsko,“ vyhlásil Medvedev.

Pohrozil Poliakom

Poľský prezident Andrzej Duda podľa Medvedeva žiadal o rozmiestnenie amerických taktických jadrových zbraní v Poľsku. „Varšava nebude opomenutá a isto dostane svoj diel rádioaktívneho popola. Naozaj niečo také chcete?“ dodal Medvedev.

Duda v apríli vyhlásil, že Poľsko je pripravené prijať rozmiestnenie atómových zbraní NATO ako protiváhu rozmiestnenia ruských atómových zbraní v Bielorusku.

Sikorski zrejme odkazoval na udalosti z konca roku 2022, keď americké médiá opakovane priniesli informácie, podľa ktorých bol Washington presvedčený, že Kremeľ sa na Ukrajine pripravuje použiť taktickú nukleárnu zbraň. Kremeľ vtedy údajne dostal najavo, že Biely dom neodpovie jadrovým útokom, ale iným účinným spôsobom.

