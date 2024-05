23. máj 2024 Rastislav Búgel Zo zahraničia Natáčal VIDEO, prišiel o život: Mladý raper (†17) sa v priamom prenose omylom ZASTRELIL 17-ročný raper natáčal live video na sociálne siete. Chvíľu mával pištoľou a potom padla osudová rana.

Mladý 17-ročný raper Rylo Huncho z Virgínie minulý týždeň tragicky zahynul. Chlapec mal na sociálnej sieti spustené živé vysielanie.

Pred kamerou mával pištoľou. V jednom momente, keď hlaveň prechádzala popri jeho hlave, zaznel ohlušujúci výstrel.

Raper sa zosunul k zemi, telefón spadol a video sa prerušilo. Chlapca previezli do nemocnice, kde ho vyhlásili za mŕtveho.

Potvrdila to aj polícia

Ako informuje server Daily Mail, polícia uviedla, že mladík zomrel na "náhodné strelné poranenie hlavy, ktoré si sám spôsobil.“

Matka stratila jediné dieťa

Na internete sa objavila zbierka, ktorú založili mladíkovi príbuzní. „Naša teta nedávno prišla o svojho 17-ročného syna, ktorý sa zastrelil ranou do hlavy. Bol to jej jediný syn. Bola slobodnou matkou, no o syna sa starala najlepšie, ako vedela. Príčinou jeho smrti bola samovražda/náhoda a stále sa snažíme zistiť, prečo sa to stalo,“ napísali v popise zbierky.

Server dodáva, že raperove skladby často obsahovali vulgarizmy a nechýbali ani sexuálne a násilné motívy.

