25. máj 2024 Rastislav Búgel Zo zahraničia REVOLÚCIA u našich susedov! Poľsko zvažuje SKRÁTENIE pracovného týždňa alebo VOĽNÉ piatky Viete si predstaviť, že by ste počas týždňa odpracovali menej hodín? A čo takto voľný piatok? U našich susedov sa nad tým vážne zamýšľajú.

Poľské ministerstvo práce aktuálne analyzuje dva návrhy na skrátenie pracovného týždňa. Píše o tom server iDnes.cz s tým, že to oznámila ministerka práce Agnieszka Dziemianowiczová-Baková.

V hre sú dve možnosti. Prvou je skrátenie pracovného týždňa na 35 hodín, druhou potom zavedenie voľných piatkov.

„Uplynulo už viac ako 100 rokov od zavedenia osemhodinového pracovného času, skoro pred pol storočím sa zaviedli voľné soboty. Odvtedy sa toho veľa zmenilo, a tak by sa mohol urobiť ďalší krok či aspoň začať dialóg na túto tému,“ nechala sa počuť ministerka a dodala, že jej prianím a zároveň aj plánom je skrátenie pracovného času.

Pomohlo by to všetkým

Podľa jej slov patria Poliaci medzi najtvrdšie pracujúce národy v celej Európe. Verí preto, že skrátenie pracovného času by nepomohlo len zamestnancom, ale aj ich zamestnávateľom.

„Vôbec neplatí, že čím viac hodín strávi zamestnanec v práci, tým má lepšie výsledky. Vyhorenie, stres a únava znižujú produktivitu. Oddýchnutý pracovník je kreatívnejší a viac motivovaný,“ nechala sa počuť ministerka.

Výsledky analýz oboch návrhov chcú verejnosti predstaviť do konca roka.

Ktorá možnosť je reálnejšia?

Agnieszka Dziemianowiczová-Baková vo vysielaní televízie TVN 24 dodala, že zo série rozhovorov so zamestnancami a zamestnávateľmi vyplynulo, že jednoduchšie by bolo, aby v Poľsku zaviedli štvordňový pracovný týždeň. Zároveň by tak mohli zachovať štandardný osemhodinový pracovný čas. „Možno by sa voľné piatky mohli zavádzať ako kedysi voľné soboty – najskôr by boli voľné dva (piatky v mesiaci), potom všetky,“ predostrela svoju predstavu.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk