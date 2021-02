12. február 2021 ELA Rôzne Pred nami sú NAJCHLADNEJŠIE hodiny tejto zimy. V noci bude do -27 °C! A čo víkend?

Aj počas najbližšej noci sa teploty dostanú hlboko pod nulu.

Zdroj: TASR/František Iván

Slovensko zažíva mimoriadne chladné počasie a to vďaka prílivu veľmi studeného vzduchu, ktorý má pôvod v oblasti Arktídy. Tento vzduch k nám prúdi medzi tlakovou nížou so stredom nad východnou Európu a tlakovou výšou so stredom nad Severným morom.

Uplynulú noc bolo najchladnejšie na Lomnickom štíte, kde namerali –28,5 °C. Spomedzi nižších polôh bolo najchladnejšie v Hajnáčke pri Rimavskej Sobote, kde SHMÚ nameral –24,4 °C.

Ďalšia mrazivá noc

„Práve v týchto chvíľach sa nad naším územím nachádza tá najchladnejšia vzduchová hmota, čo badať aj na teplotách v uplynulých hodinách,“ informuje portál iMeteo.sk.

V takmer všetkých mestách bola teplota pod –10 °C. V Košiciach namerali –15 °C a v Prešove –17 °C. Ešte viac mrazivo bude na našom území počas noci z piatka na sobotu.

Teploty budú klesať na –10 až –19 °C, ale v údoliach a v dolinách môže byť od –20 až do –27 °C.

Veľmi chladno bude aj nasledujúce dni a mrazov sa tak skoro na našom území nezbavíme.

Výstrahy

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v rámci vydanej výstrahy druhého stupňa varuje, že v lokalitách severnej a centrálnej časti Slovenska môže teplota od piatkovej noci až do sobotňajšieho (13. 2.) predpoludnia klesnúť na mínus 20 až mínus 23 stupňov Celzia.

„Očakávaný mráz je v danom čase roka a v danej oblasti zriedkavý a pravdepodobnosť poškodenia organizmu je vysoká,“ upozornili meteorológovia v súvislosti s výstrahou, ktorá platí pre okresy Žilinského, Banskobystrického, Prešovského i Košického kraja.

Pre celé územie SR s výnimkou juhozápadu a juhu stredného Slovenska platí naďalej výstraha pred tvorbou snehových jazykov a závejov.

V okrese Michalovce a Trebišov do odvolania platí hydrologická výstraha druhého stupňa. Dôvodom obavy z povodní sú existujúca snehová pokrývka i spadnuté zrážky v povodí Bodrogu a Latorice.

Sobota

Polooblačno až oblačno, na severe snehové prehánky. Teploty –7 až –2 stupne Celzia.

Na západnom Slovensku prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty –10 až –13 a najvyššie denné –5 až –2 stupne C.

Na strednom Slovensku prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty –11 až –16 a najvyššie denné –7 až –3 stupne C.

Na východnom Slovensku prevažne oblačno, snehové prehánky, najnižšie ranné teploty –11 až –15 a najvyššie denné –7 až –3 stupne C.

Nedeľa

V nedeľu prevažne polooblačno. Teploty –5 až 0 stupňov C.

Na západnom Slovensku prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty 4 až 1 a najvyššie denné –3 až 0 stupňov C.

Na strednom Slovensku prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty 3 až –2 a najvyššie denné –5 až –1 stupeň C.

Na východnom Slovensku prevažne oblačno, najnižšie ranné teploty 3 až –1 a najvyššie denné –5 až –1 stupeň C.

Zdroj predpovede: meteo.sk.

Zdroj: TASR/iMeteo.sk