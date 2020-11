13. november 2020 Rôzne PRVÉ INFO: Zima a sneh sú na obzore! Kedy príde citeľná zmena počasia?

Na našom území panuje už niekoľko dní stabilné, no inverzné počasie. To by sa však malo zmeniť v priebehu budúceho týždňa.

Zdroj: TASR

Na vývoji počasia sa toho nasledujúce dni na našom území veľa nezmení. Naďalej bude mať dominantný vplyv na počasie táto rozsiahla oblasť vysokého tlaku vzduchu, no zmena je na dosah.

Nad oblasť severnej Škandinávie sa totiž bude v priebehu budúceho týždňa doslova natláčať z Atlantiku výrazný komplex tlakových níži.

Tie by mali v druhej polovici budúceho týždňa vytlačiť tlakovú výš z východnej Európy až nad Ural a v Európe by počasie po svoju kontrolu mala prebrať tlaková níž.

Príval chladu

Tá už o týždeň v piatok by sa mala rozšíriť nad Pobaltie a práve tu dôjde k zmene. Okolo tejto tlakovej níže by k nám mal jednak postúpiť od severozápadu studený front, ale čo je dôležitejšie, tak sa otvorí chladnejšie, severozápadné prúdenie.

„To na naše územie prinesú zrážky, no pretože sa už budeme nachádzať v chladnejšom prúdení, tak vďaka ochladeniu bude na našom území klesať hranica sneženia,“ informuje portál iMeteo.sk.

Tá by už v piatok mohla poklesnúť na výšku okolo 800 metrov a na tejto úrovni by sa mala udržiavať aj počas víkendu. Je tu tak šanca, že už budúci víkend dorazí nielen na naše hory, ale aj do vyšších oblastí severného Slovenska snehová nádielka.

Vďaka ochladeniu poklesnú aj teploty. Maximálne denné teploty by sa od budúceho piatka mohli pohybovať len od +2 do +8 °C a nočné teploty by sa mali pohybovať v rozmedzí +3 až –4 °C.

Dlhodobá vyhliadka na nasledujúce dni pritom naznačuje, že takéto chladnejšie počasie by na našom území malo pretrvávať aj naďalej.

„Okolo Kataríny sa naviac predbežne očakáva ďalší vpád chladného vzduchu, čo by malo ešte viac znížiť teploty a súčasne s tým poklesne aj hranica sneženia. Vyzerá to teda tak, že počnúc budúceho víkendu nás čaká príchod zimnejšieho počasia,“ dodáva iMeteo.sk.

Zdroj: iMeteo.sk