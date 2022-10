Ruský vojak volá žene: Máme nefunkčné tanky a tie ku*vy nás posielajú rovno na smrť!

V médiách sa čoraz častejšie objavujú správy o tom, že mobilizovaní ruskí vojaci sú neadekvátne vyzbrojení a chýba im potrebná výbava. Britské ministerstvo obrany nedávno zverejnilo správu o tom, že Rusi si dokonca musia sami zabezpečovať nepriestrelné vesty. Tie si objednávajú cez internet a ich ceny po zvýšení dopytu prudko stúpajú.

Najnovšie ukrajinské spravodajské služby zachytili zaujímavý telefonát medzi ruským vojakom a jeho manželkou. Vojak sa mal svojej žene sťažovať na podmienky, v akých bojuje. Informuje o tom portál tvnoviny.sk odvolávajúc sa na nahrávku zverejnenú hlavným riaditeľstvom spravodajskej služby ukrajinského ministerstva obrany.

Zo slov manželky sa zdá, že so svojím mužom dlhšie nehovorila. Hovor začína slovami „Ahoj, konečne voláš.“ Na to jej vojak odpovedá, že je živý a v poriadku. Vtom sa rozhovorí o zle fungujúcich tankoch.

Mužský hlas ďalej opisuje praktiky na bojisku. Velitelia vraj vojakov posielajú rovno do prvej línie.

„Oni posielajú chlapcov na porážku. Naši potom umierajú na poli. Vonku sa váľajú mŕtvoly a nám nikto nedovolí našich vojakov zobrať. Dokážeš si to predstaviť?“ znejú mrazivé slová v telefonáte.

V nahrávke padlo viacero vulgarizmov. Vojak sa tiež ponosoval, že nadriadení im nedovolia volať príbuzným. Na ženu ďalej naliehal, aby kontaktovala ruský rezort obrany. Tá mu sľúbila, že to urobí.

The Russian soldier in the Donetsk area goes ham in a call with his wife, begging her to urgently reach out to the Ministry of Defence and resolve the issue with faulty tanks that "stall every 50 meters". He also complains they are not allowed to pick up bodies or call relatives. pic.twitter.com/8VsMSbG8Qn