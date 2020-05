16. máj 2020 Zo Slovenska Skôr ako rozbijete prasiatko: Rodiny by mali prehodnotiť nákupy a robiť si rezervy

Rezerva je základnom dlhodobej finančnej pohody rodín, tvrdia odborníci a finanční poradcovia.

Kde sú rezervy, tam je pohoda. Uviedla to v súvislosti s ekonomickými problémami vyvolanými pandémiou nového koronavírusu Andrea Straková, odborníčka na financie spoločnosti Partners Group SK.

Podľa nej teraz je tu doba, keď sa ukazuje, že odborníci na financie mali a majú pravdu. „Myslím, že zažívame obdobie, keď musí byť každému jasné, že rezerva je základnom dlhodobej finančnej pohody rodín. A otázka, ‚čo sa môže stať‘, dnes vyvoláva úsmev cez slzy. Je jedno, čo sa môže stať, pointa je, že nech je to hocičo, s finančnou rezervou sa rodine žije pohodlnejšie, voľnejšie, ľahšie,“ priblížila Straková.

Z výplaty do výplaty

Upozornila, že preklenúť súčasné ťažké obdobie a výpadok príjmu majú pomôcť niektoré opatrenia štátu. Väčšina z nich je namierená na firmy a zamestnávateľov, čím prirodzene pomáhajú aj zamestnancom týchto subjektov, aby neprišli o prácu a príjem. Jedno z opatrení, ktoré je určené pre fyzické aj právnické osoby, je možnosť požiadať o odklad splátok úverov.

Podľa Strakovej ak po odklade splátok rodina siahne, je pravdepodobné, že nemá žiadne rezervy a prišlo k strate príjmu. Prináša to aj riziko.

„Ľahko sa dá odvyknúť od fixných mesačných platieb v zmysle ‚na dobré sa ľahko zvyká‘. Platby treba po 9 mesiacoch opäť začať platiť, a keď si od nich odvykneme, môže to byť následne veľký a negatívny šok, keď sa odklad opäť skončí,“ upozornila Straková.

Po odklade totiž bude podľa nej potrebné peniaze doplatiť. Klient bude mať na výber predĺženie lehoty splatnosti alebo zvýšenie mesačnej splátky, čo môže byť problém. Ak sa niekto rozhodne využiť odklad splátok a rozpočet to aspoň trochu dovoľuje, časť zdrojov, ktoré nemusí použiť na splátky, by mal odložiť do rezervy.

Prehodnoťte rodinnú kasu

Jednou z nesprávnych reakcií ľudí na stratu príjmu je, že hneď čerpajú rezervy. Rodina by najprv mala prehodnotiť výdavkovú stranu rodinnej kasy.

Začína sa to odopretím si služieb, ktoré mi negenerujú žiaden benefit a ekonomický prínos. Rozšírený TV balík sa dá zredukovať na základný, paušál bez viazanosti tiež.

Kúpu mobilného telefónu, PC, chladničky, vysávača, práčky, alebo aj rodinného auta skrátka treba odložiť na neskôr. Pred čerpaním rezervy je lepšie najskôr zoškrtať to, čo nie je nevyhnutné.

Bežné rodinné nákupy je podľa Strakovej potrebné zredukovať na to najnutnejšie a pred každým nákupom si spísať presný zoznam, ktorý sa aj dodrží.

Namiesto fitka dôchodok

Skôr, ako sa ľudia rozhodnú pre odloženie úveru, treba zvážiť inú možnosť. Hodnoty nehnuteľností v posledných rokoch narástli, a ak rodina ešte neprišla o príjmy, treba to skúsiť konsolidáciou úverov, teda spojiť ich do jedného, respektíve menšieho počtu úverov.

Straková dodala, že ak rodina prišla o príjem, bude ich to nabádať siahnuť na dlhodobé úspory, ktoré zhodnocujú investovaním. Takéto rozhodnutie však môže vyjsť veľmi draho.

Ak to nie je nevyhnutné, je vhodné hľadať iné cesty. Vždy je lepšie prehodnotiť predĺženie permanentky do fitnescentra, ako zrušiť investície na dôchodok.

Zdroj: TASR