Budú slovenské rodiny viac motivované sporiť? Štát chce zaviesť isté výhody

Na Slovensku by sa mohlo zaviesť zvýhodnené stavebné sporenie oslobodené od poplatkov so zmluvou na rodinu.

Zvažuje to kabinet Igora Matoviča (OĽaNO) v schválenom programovom vyhlásení vlády (PVV). Stavebné sporiteľne uviedli, že sú otvorené komunikovať s vládou o jej zámeroch. Podľa odborníkov každá zmena, ktorá bude motivovať rodiny sporiť si viac, bude prospešná.

Vláda uviedla, že okrem zavedenia zvýhodneného sporenia pre rodinu by sa malo aj zvyšovať percento štátnej prémie podľa počtu detí, s rozpočítaním stropu príjmov na celú rodinu. Detaily tohto zámeru zatiaľ nepredstavila.

Sme menej úspešní

„Vo všeobecnosti môžeme povedať, že považujeme za správny každý systémový krok, ktorým vláda zvýši dostupnosť stavebného sporenia,“ uviedol riaditeľ úseku marketingu a komunikácie vo Wüstenrot stavebnej sporiteľni Lukáš Bertók.

Zmeny, ktoré plánuje vláda, pozorne sleduje aj Prvá stavebná sporiteľňa (PSS). „Máme záujem o konštruktívny dialóg s príslušnými ministerstvami, ktoré majú v gescii podmienky stavebného sporenia. Pozitívne vnímame záujem vlády skvalitňovať a zefektívňovať rodinnú politiku, ktorej súčasťou je aj podpora bývania,“ priblížil špecialista komunikácie v PSS Radovan Slobodník.

Podľa PSS systém stavebného sporenia už 28 rokov pomáha riešiť bytovú otázku ľudí na Slovensku a má potenciál byť v každej rodine.

„Preto každý návrh na zlepšenie jeho podmienok hodnotíme veľmi kladne. Veríme, že počas celého volebného obdobia bude vláda podporovať stabilitu stavebného sporenia, ktoré využíva široké obyvateľstvo. K jednotlivým návrhom sa však v tejto chvíli nebudeme bližšie vyjadrovať. Máme záujem rokovať o nich s kompetentnými,“ doplnil Slobodník.

ČSOB stavebná sporiteľňa upozorňuje na to, že Slovensko sa z hľadiska pomeru úspor a dlhov na jedného obyvateľa radí k menej úspešným krajinám Únie.

Rodinné sporenie

„Pre typického slovenského konzervatívneho sporiteľa je stavebné sporenie, podporené štátnou prémiou, jednou z najvhodnejších alternatív aj čo sa týka bezpečnosti usporených prostriedkov. Nástroj štátnej prémie adresne podporuje dlhodobosť sporenia a následné účelové využitie usporených prostriedkov na zvýšenie kvality bývania občanov,“ uviedla hovorkyňa ČSOB Anna Jamborová.

Legislatívne úpravy podmienok stavebného sporenia platné od roku 2019 podľa Jamborovej značne ovplyvnili motiváciu ľudí sporiť, predovšetkým výrazným znížením výšky štátnej prémie a zavedením príjmového stropu pre možnosť jej získania.

„Znevýhodnené sú najmä viacpočetné rodiny, kde hlavný sporiteľ alebo sporiteľka, ktorý je zároveň živiteľ, resp. živiteľkou rodiny, prevyšuje hranicu príjmu na štátnu prémiu. Z tohto dôvodu je plánovaná úvaha novej vlády otvoriť diskusiu o zvýšení podpory stavebného sporenia predovšetkým pre rodiny vítanou iniciatívou a v súlade so zámerom podporovať nájomné bývanie,“ doplnila Jamborová.

Bude to motivácia?

Stavebné sporiteľne dlhodobo upozorňujú aj na to, aby sa rozšíril účel využitia nasporených prostriedkov. „Jedným z návrhov je napríklad platenie nájmu v nájomnom byte. Nebránime sa ani diskusii o zvýhodnení ‚rodinného sporenia‘ z hľadiska poplatkov. Treba však zdôrazniť, že rozhodnutím o zvýšení bankovej dane, ktorej výška je určovaná priamo z výšky depozít, boli stavebné sporiteľne zasiahnuté mimoriadne výrazne,“ priblížila Jamborová.

Zmeny v oblasti stavebného sporenia môžu pomôcť k tomu, že rodiny budú viac motivované si sporiť. „Motiváciou by mohlo byť všeobecné zvýšenie štátnej prémie. Nielen rodiny s deťmi sú vhodnou cieľovou skupinou, ale aj mladí ľudia, ktorí sa od prvej výplaty môžu naučiť touto formou sporiť si na svoje prvé bývanie,“ priblížila riaditeľka pre úvery v spoločnosti FinGO.sk Eva Šablová.

Tiež je presvedčená, že v stavebnom sporení by sa mohli odstrániť aj niektoré neatraktívne nastavenia. „Okrem podpory samotného sporenia pre rodiny s deťmi cez znižovanie poplatkov by sa zvýšenie štátnej prémie mohlo spojiť aj s obmedzením niektorých neatraktívnych nastavení. Ide napríklad o veľmi vysokú sumu sporenia potrebnú na získanie plnej štátnej prémie, ktorú si mnohí sporitelia nemôžu dovoliť, alebo o stratu nároku na štátnu prémiu pri využití medziúveru,“ dodala Šablová.

