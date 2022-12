19 Galéria Zdroj: Slávka Hrašková Slávka vyrába nádherné PEČENÉ nanuky: Čo obsahujú a prečo sú tak úspešné? FOTO Sú vhodné ako catering na Silvestra, no s vianočným motívom môžu byť pripravené aj počas sviatkov. Necháte sa inšpirovať sladkou maškrtou aj vy? 17. december 2022 Ľubomír Hudačko Magazín Ona

Keď sa povie nanuk, predstavíme si mrazenú pochúťku na paličke. Ale počuli ste už o pečených nanukoch? Slávka Hrašková nám v rozhovore prezradila viac o ich príprave a o tom, ako sa k takejto netradičnej sladkosti prepracovala. Odkedy ich začala piecť, kopia sa nielen pozitívne ohlasy, ale aj množstvo objednávok!

Ich tvorbe sa venuje len necelý rok a dôvod je celkom prozaický. „Môže za to korona, pretože nebolo čo robiť, tak som surfovala po instagrame a videla som ich prvýkrát práve tam. Tak ma to zaujalo, že som to chcela vyskúšať,“ hovorí Slávka o svojich začiatkoch.

Koláčik na paličke

Keď si v obchode kúpila formu na nanuky, už to začalo. Hlavný degustátor bol jej manžel.

„No chcela som najmä, aby to chutilo deťom. Venujem sa im podľa potreby, takže niekedy ich je viac a niekedy menej. Nuž a pečený nanuk je čarovná dobrota, ktorá zláka hlavne deti. Ide o koláč na paličke, aký má aj mrazený nanuk. Oni však vlastné nie sú veľmi pečené, aj keď nejakú pečenú zložku obsahujú,“ hovorí so smiechom šikovná cukrárka z Prešova.

Nanuky pripravuje z drvených korpusov a hlavne zo sušienok.

Čo obsahujú

„Obsahujú karamelové mascarpone, kyslú smotanu, džem, orechy a pre dospelých rum či vaječný likér. Postup je taký, že zmes vymiešame, naplníme formy, schladíme a potom namáčame do belgickej čokolády. Moja prvá väčšia objednávka bola pre mladú dámu k birmovke,“ prezradila ďalej Slávka.

Koľko stojí takáto sladká lahôdka a aký má Slávka sen? Článok pokračuje na druhej strane.

