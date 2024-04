27. apríl 2024 ELA Správy Politika Fico zareagoval na vyzbierané milióny v zbierke pre Ukrajinu: Je to ako PRD do Stromovky! Iniciatíva Mier Ukrajine 16. apríla spustila občiansku zbierku na nákup munície pre Ukrajinu. Slováci prispeli miliónmi eur rýchlosťou blesku. Čo im odkazuje premiér Robert Fico?

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Za 12 dní Slováci vyzbierali už 3 883 879 eur. Do zbierky sa zapojilo už 60 552 darcov. Robert Fico sa v rozhovore pre JOJ24 vyjadril aj k spomínanej zbierke, ktorú masívne podporili občania. Použil na to české prirovnanie a dodal, že vyzbierané milióny konečnú situáciu aj tak nezmenia.

Protipól k vláde

„Tak nech posielajú zbrane a ja im na to, že im na to nemám čo povedať. Keby sme dneska povedali, že poďme urobiť zbierku na rakovinu, tak asi by sa nevyzbieralo toľko. Viete, pani redaktorka, opäť je to obrovská snaha urobiť nejaký protipól k vláde, lebo my hovoríme, že zbrane nie, ale my tej Ukrajine reálne pomáhame,“ pokračoval premiér s tým, že opäť pripomenul reverzný tok plynu pre Ukrajinu, ktorý jeho vláda schválila v roku 2014.

Premiér za Smer-SD zároveń doplnil, že Ukrajine jeho vláda pomáha v tom, že Ukrajinci môžu prísť až do Košíc po širokoroschodnej železnici. Nad Ukrajinou sa totiž stále nelieta. Vyzdvihol aj to, že budú môcť používať aj košické letisko.

Prd do Stromovky

„Nech si každý občan Slovenskej republiky robí so svojimi peniazmi čo chce, je to jeho rozhodnutie. Viete, čo hovoria Češi? Že prd do Stromovky. Prepáčte za výraz, je to symbolické, je to len symbolické,“ dodal Robert Fico.

Robert Fico zdôraznil, že Spojené štáty schválili pre Ukrajinu 60 miliárd. Európska únia schválila 100 miliárd eur a podľa neho ani tieto zdroje na Ukrajine nič nezmenia.

„Bude to o rok alebo dva tak isto – všetky peniaze sa minú, časť sa z toho možno ukradne, ale nič sa na Ukrajine nezmení a budeme tam, kde sme teraz. To je môj postoj. Preto ja stále budem uprednostňovať mierové riešenie, zastavenie paľby za každú cenu. A rešpektujem ľudí na Slovensku, pokiaľ sa rozhodnú posielať peniaze na muníciu, je to ich rozhodnutie. Ale nič to nezmení na situácii na Ukrajine,“ uzavrel premiér (Park Stromovka, pôvodne Královská obora, sa nachádza v Prahe-Bubenči a patrí medzi najväčšie pražské parky poz. red.).

Zdroj: Dnes24.sk