Sodoma a Gomora v KOSTOLE nebola: Milan Krajniak sa STRÁPNIL svojím "poburujúcim" statusom

„Pán Vallo, nemôžete to robiť niekde inde?," začal svoj status na sociálnej sieti pohoršený exminister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak, ktorý kandiduje do europarlamentu za Kresťanskú úniu. Slová adresoval primátorovi Bratislavy s tým, ako je možné, že magistrát hlavného mesta povolil v Kostole Klarisiek akciu, ktorá je podľa jeho slov v rozpore s duchom tohto miesta.

Tanečný workout komunity Tepláreň Kiki Ball ho až tak rozhorčil, že sa pustil do primátora Matúša Valla.

Porno v Primaciálnom paláci?

Podľa Krajniaka, ktorý sa hlási k silne veriacemu kresťanovi, by sa podobný typ podujatí nemal konať v takýchto priestoroch. „Myslím si, že každé miesto má nejakú dôstojnosť, ktorú by sme mali rešpektovať. V Slovenskej filharmónii asi nebudeme robiť technopárty. V Primaciálnom paláci nebudeme točiť porno,“ uviedol.

Milan Krajniak si však skôr, ako sa snažil pobúriť verejnosť „nemravnosťou“, mohol overiť fakty, že už nejaké to desaťročie nejde o žiaden boží stánok. A hoci ho na to upozorňovali diskutujúci aj organizátor, svoj status nijako neupravil a doteraz šíri nepravdy.

Bývalý kostol, ktorý tvoril súčasť kláštora, už nie je považovaný za liturgický priestor, nepatrí katolíckej cirkvi a ani sa v ňom nekonajú liturgické slávnosti.

„Odkedy je klamať a huckať ľudí proti sebe medzi kresťanskými hodnotami, ktorými sa zaštiťujete? Že vám nie je hanba,“ reaguje diskutujúca pod Krajniakovým statusom. Exminister sa dokonca za svoj nedomyslený status dostal na satirickú stránku Zomri, kde sa stal terčom posmeškov.

„Mňa by zaujímalo, či pána Krajniaka trápi aj to, čo sa deje pod krížmi v slovenských domácnostiach,“ pýta sa Radomír.

Škandál sa nekonal

„Tento priestor už hodný čas neslúži ako kostol, bol odsvätený, je to obyčajné sekulárne miesto, je to jednoducho koncertná sála. Netreba hľadať škandál v súvislosti s týmto priestorom,“ odkazuje mu ďalší diskutujúci.

„Lenže, samozrejme, je z toho škandál, keď pobúrený "posledný križiak“ Milan Krajniak zverejnil status, kde tvrdí, že sa teplý bál koná v kostole. Nuž, nekonal sa tam…Pánovi Krajniakovi som hneď napísal, že má nepresné informácie, správu videl, ale nijako nereagoval a ani status nezmenil… A inak, pokiaľ ide o samotný bál, ktorí niektorí ľudia interpretujú ako sodomu-gomoru, tak nepoznám veľa miest, kde by som cítil pokope toľko rešpektu a zároveň kreativity, vzájomnej ohľaduplnosti, zdravého vedomia vlastného tela a rovnako úcty k priestoru ostatných," reagoval Roman Samotný z Teplárne.

Podujatie bolo inde

Na rozhodnutie o povolení akcie reagovalo pre Čas.sk aj Bratislavské kultúrne a informačné stredisko: „Podujatie sa nekonalo v Klariskách, ale v Pálffyho paláci na Zámockej ulici. Chybná informácia o mieste podujatia sa ocitla na webe Goout.net – redakciu sme na chybu upozornili vopred, k oprave došlo až v deň podujatia. V Klariskách v sobotu dopoludnia prebiehali iba uzavreté workshopy pre registrovaných účastníkov. Bývalý kostol klarisiek bol v roku 1913 odsvätený a z jeho oltárov boli odňaté relikvie. Od roku 1940 je vo vlastníctve Bratislavy,“ informovala Barbora Lehocká.

„Je to sakrálny priestor a ako bývalý kostol, rovnako ako bývalé synagógy, môže slúžiť na kultúrne podujatia. Nemalo by to však byť v rozpore s duchom toho miesta. Ja viem, že sa spomínané podujatie nekonalo v Klariskách, ale oni tam mali workshop. Ja som reagoval na pozvánku,“ trval na svojom Krajniak, informuje Čas.sk.

Ahahaha na Križiaka v maskáčoch sme aj zabudli, a on sa spolčil so Záborskou a Vasečkom, aby mal teplý flek v EÚ parlamente. Zjavne teda urobí všetko, aby nemusel chodiť do normálnej práce, môj zlatunký ❤️🌈 Posted by Zomri on Tuesday, April 23, 2024

