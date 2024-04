28. apríl 2024 Magazín Ako sa zachrániť z POTÁPAJÚCEHO auta? Na únik máte približne MINÚTU Dopravné nehody sú stále častejším javom. Nič nepodceňujte a pripravte sa na všetky nepredvídateľné situácie vopred.

Cestná premávka vie byť nevyspytateľná. Niekedy stačí šmyk, zlé vybočenie či nehoda, a auto s pasažiermi sa môže ocitnúť napríklad aj pod vodnou hladinou. Viete, ako sa čo najrýchlejšie a najbezpečnejšie dostať z neho von?

Rozhoduje minúta

„Ak vaše auto spadne do vody, máte približne jednu minútu na to, aby ste sa bezpečne dostali von. Keď auto narazí na vodu, mení sa ako keby na deravú loď a začne sa rýchlo potápať. Väčšina áut sa nakláňa dopredu, čo znamená, že okná za vodičom sú nad vodou dlhšie. To je obzvlášť dôležité, ak máte v aute deti,“ povedala Darria Long, lekárka záchrannej služby so špecializáciou na takéto prípady. Informuje o tom portál Bored Panda.

Štyri kroky k záchrane

Ako najlepšie vyťažiť z takejto situácie? Špecialistka opísala štyri kroky, ktoré vám môžu zachrániť život. Tie označila skratkou SWOC.

Prvý krok: „S“ ako seatbelt čiže v preklade bezpečnostný pás. Ihneď sa zbavte bezpečnostných pá­sov.

„S“ ako seatbelt čiže v preklade bezpečnostný pás. Ihneď sa zbavte bezpečnostných pá­sov. Druhý krok: „W“ ako window, teda okno. Otvorenie dverí môže byť neefektívne a nebezpečné. Na dvere sa vyvíja veľký tlak, stačí malá štrbina a do vnútra začne prúdiť veľké množstvo vody, následkom čoho sa auto začne potápať rýchlejšie. Spustite rýchlo okno, ktoré použijete ako núdzový východ. V prípade, že sa vám nedarí otvoriť okno, rozbite ho. Túto taktiku neskúšajte na čelnom skle. Je vyrobené z extra silného materiálu. Zbytočne sa vyčerpáte a prídete o drahocenný čas.

„W“ ako window, teda okno. Otvorenie dverí môže byť neefektívne a nebezpečné. Na dvere sa vyvíja veľký tlak, stačí malá štrbina a do vnútra začne prúdiť veľké množstvo vody, následkom čoho sa auto začne potápať rýchlejšie. Spustite rýchlo okno, ktoré použijete ako núdzový východ. V prípade, že sa vám nedarí otvoriť okno, rozbite ho. Túto taktiku neskúšajte na čelnom skle. Je vyrobené z extra silného materiálu. Zbytočne sa vyčerpáte a prídete o drahocenný čas. Tretí krok: „O“ ako výraz out of the car, teda: „von z auta“. Hneď ako je to možné, na nič nečakajte a opustite auto. Vystupujte však z neho postupne – v prípade ak sú v ňom maloletí. Nevenujte pozornosť peňaženke, mobilu či motoru – takéto auto pravdepodobne skončí po vytiahnutí na vrakovisku.

„O“ ako výraz out of the car, teda: „von z auta“. Hneď ako je to možné, na nič nečakajte a opustite auto. Vystupujte však z neho postupne – v prípade ak sú v ňom maloletí. Nevenujte pozornosť peňaženke, mobilu či motoru – takéto auto pravdepodobne skončí po vytiahnutí na vrakovisku. Štvrtý krok: „C“ ako child, teda dieťa. V prípade, ak máte v aute deti, otvorte zadné okno. Umožnite odchod najprv maloletým pasažierom. Zvoľte postupnosť podľa veku: Najprv mladšie, potom staršie. V prípade, ak je v aute batoľa, zoberte ho hneď so sebou. „Nikdy nevystupujte skôr ako vaše dieťa,“ pripomenula lekárka záchrannej služby.

Je pravdepodobné, že potom, čo opustíte auto, ostanete dezorientovaní a stratení a môže vás prekvapiť aj prípadná tma alebo zakalená voda. Sledujte vzduchové bubliny, ukážu vám správny smer.

Taktika stiahnutých okien

Video sa stalo veľmi rýchlo virálne a vyslúžilo si množstvo komentárov. Niektorí diskutujúci sa priznali k tomu, že práve preto využívajú „taktiku stiahnutých okien.“ O čo ide? „Preto vždy, keď prechádzam cez most nad riekou, mám okná dole,“ pripomenul na záver jeden z nich.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk