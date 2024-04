27. apríl 2024 ELA Magazín Lifestyle VULGÁRNA Dolli odišla zo šou so vztýčeným prostredníkom: Kvôli malej tupej pi*i odchádzam! Reality šou sú ako neriadená strela. Účastníčky Ruže pre nevestu sú každým dňom čoraz viac emočne nestále a naplno sa prejavujú v ženskom kruhu intríg. Posledná epizóda zamávala štábom i televíznym ženíchom.

Azda najvýraznejšou tvárou druhej série Ruža pre nevestu je, a po včerajšku už bola, blonďatá Dolli. Nezamestnaná Nikola, ktorú mohli diváci vidieť už vo Farme, sa v každej časti postarala o škandál. Ponižovala iné dievčatá, vysmievala sa im, že nič v živote nedokázali a aj mimo obrazoviek si vymieňala štipľavé slová s kdekým.

Vulgárna blondína

Tak ako výrazne Dolli vyzerá, tak výrazne aj odišla: S vulgarizmami na jazyku. Naposledy vynadala najmladšej účastníčke Lare, ktorá jej ako zodpovedná za večerný program pre ženícha neodsúhlasila predviesť odfláknuté tanečné číslo. A tak na ceremónii Dolli do nej šmarila ružu, vztýčila prostredník a s krikom odišla.

Televízny ženích Radko Urbanyak sa nezmohol ani na slovo a stál s otvorenými ústami. „Choď do pi*e! Krpatá pi*a po*ebaná! Tanec nám zrušila, lebo jej sa to nepáči!,“ vrieskala na celú vilu a zhodila aj stoličku.

Keď Radko vyslovil jej meno, aby si prišla vziať ružu, postavila sa k dievčatám a začala vrieskať: „Had na krku! Je*lé decko! Už mám toho plné zuby!,“ a šľahla ružu o Laru a utekala preč.

Zbalila si kufre

„Ja nechcem tú ružu, dovidenia! Choď do pi*e už, decko hnusné, sprosté, dúfam, že Radko pochopí, že ty si had na krku!,“ kričala ďalej. V izbe svojím emočným výpadom pokračovala aj na Radka a pobalila si kufre.

"Čo mňa zarazilo, je tvoja reakcia. To je aj pre mňa príliš. Ty nemôžeš takto reagovať!,“ rázne jej oznámil zaskočený Radko, ktorý zrejme nepotrebuje mať pri sebe hysterickú ženu.

„Hovoríš, že si silná žena a tá by tak nemala reagovať. V každom prípade, želám ti všetko dobré,“ pokračoval Radko, a keď chcel Dolli na rozlúčku objať, tá to odmietla a na obrazovkách viac nebolo vidieť, či a ako sa rozlúčila s dievčatami.

„Kvôli malej tupej pi*i ja odchádzam, lebo ja mám svoje ego a je mi jedno, či mám alebo nemám ružičku. Odchádzam, dovidenia!," boli posledné slová blondíny.

Možno vám napadlo, či to celé nebolo dramaturgicky plánované, keďže Dolli predviedla extrém. „Nemali sme ju naplánovanú a ani sme ju nijako neiniciovali. Boli sme sami prekvapení, čo z toho vzniklo. Bolo to absolútne spontánne. To, čo Dolli urobila, urobila z vlastnej vôle, z vlastného rozhodnutia. A to je čaro tej reality šou – že my nikdy reálne nevieme, čo sa udeje. Kto pôjde domov, kto nepôjde domov. Ktoré z tých dievčat sa ako vyvinie na konci dňa. Takže nás tá dráma prekvapila tak ako samotných divákov. Zažili sme to naživo a nechali sme tú situáciu plynúť,“ povedala pre markiza.sk výkonná producentka Natália Harrell.

Kotty ju označil za dubajskú prostitútku

Mimochodom, Dolli ležala v žalúdku aj kontroverznému spevákovi, hudobníkovi a glosátorovi Tomáš Drahoš (Tomy Kotty), ktorý je skalným fanúšikom šou Ruža pre nevestu. Ten blondíne, ktorá mala prehnané sebavedomie a urážala ľudí, raz prostredníctvom Instagramu odkázal toto:

"Ty si prostitútka z Dubaja, ktorá na margo svojho luxusného životného štýlu zapredala vlastné decko. Smeješ sa ľuďom, že budú hniť na Slovensku a pritom ty si tu nechala hniť svojho 5-ročného syna so svojou rodinou iba kvôli po*ebaným Dior plavkám a v aute, ktoré ti ani nepatrí. Nič z toho, čo prezentuješ na svojich sociálnych sieťach, nie je tvoje. Vrátane tváre a postavy. Ty absolútne nie si v pozícii, aby si hovorila, že sa niekto na tebe priživuje,” poslal drsny náklad Tomy Kotty dnes už bývalej súťažiacej.

Vedomostná hanba

Spolu s Dolli si kufre zbalila aj bacuľka Verona z Trebišova, ktorá v poslednej epizóde totálne prepadla vo vedomostnom kvíze. Moderátor Krištof sa dievčat opýtal primitívnu otázku pre školákov: Ako sa nazýva samec husi? Krásky dostali aj nápovedy.

Vybrať si mali z možností gunár, káčer, kohúť alebo husák. Verona s plnou vážnosťou označila možnosť D – husák.

Pohorela aj pri otázke zo základnej školy: "Zlúčeninu so vzorcom NaCl v domácnosti používame denne. Ako sa volá?” No a Verona ako jediná namiesto soli označila možnosť kakao.

Zdroj: Dnes24.sk