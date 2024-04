23. apríl 2024 ELA Správy Zo zahraničia AKTUÁLNE: Sneženie zasypáva Rakúsko a cesty sú uzavreté. Dorazí SNEH aj na Slovensko? Naši susedia aktuálne čelia veľkému náporu snehu. Ťažký mokrý sneh zasypáva rakúske cesty a láme konáre stromov, v dôsledku čoho dochádza k prerušeniu dodávok elektrickej energie.

Zatiaľ čo niektorých ľudí potešil pohľad na novú snehovú nádielku, mnohých vodičov nahnevala dnešná premávka v Rakúsku. Zasnežená diaľnica A 2 medzi Steinbergom a Packsattelom spôsobila zápchy v oboch smeroch a mnoho áut dnes uviazlo na L 104 z Breitenau­erstraße medzi Straßegg a Gasen, informuje iMeteo.

V Rakúsku bude výdatne snežiť aj naďalej

Podľa očakávaní, v niektorých častiach Rakúska nasnežilo aj v nížinách, pričom v niektorých rakúskych oblastiach naďalej výrazne sneží. Napríklad na juhu Rakúska sa už nahromadilo vyše 30 cm čerstvého snehu.

Od Dolného Korutánska až po južné Dolné Rakúsko aktuálne prší a od nadmorskej výšky približne 600 m sneží, rovnako tak výdatne sneží aj v Alpách. Podvečer sa zrážky opäť rozšíria na takmer celé územie Rakúska a snehu výrazne pribudne.

Zasiahne Slovensko sneženie?

Strednú Európu tak čaká ďalšia snehová nádielka. Tá dorazí predovšetkým do Nemecka, do Rakúska a do častí Poľska a Českej republiky, kde by mohlo v nadchádzajúcich hodinách napadnúť 15 až 30 cm nového snehu.

Chladný vzduch je natečený aj nad naše územie a niektoré regióny Slovenska sa taktiež môžu dočkať snehových zrážok.

„Podľa najnovších predpovedí by zrážky mali nad naše územie doraziť v noci z utorka na stredu a dorazia na celé územie. Stred tlakovej níže sa bude pohybovať cez stredné Slovensko smerom k severu a západné a severozápadné Slovensko by sa tak malo nachádzať v chladnejšom sektore tlakovej níže,“ dodáva iMeteo.

Aj v nižších polohách

Hranica sneženia bude na našom území ležať okolo výšky 1 000 m n. m., no na západe a severozápade pôjde hranica sneženia na 800 m a v oblasti Trenčianskeho a Žilinského kraja lokálne a dočasne aj na 500 m n. m.

Lokálny model Aladin dokonca avizuje to, že v oblasti Záhoria by mohla hranica sneženia poklesnúť lokálne aj nižšie a snehové vločky by sa do dažďa mohli primiešavať aj v najnižších polohách. Ak by sa tak aj predsa len stalo, tak teploty budú veľmi vysoké a vytvorenie snehovej pokrývky sa neočakáva.

Problémy tak hrozia skôr len vo vyššie položených oblastiach a predovšetkým na horských priechodoch na západe a severe krajiny, kde by sa mohla vytvoriť dočasne snehová pokrývka.

Väčšie komplikácie budú u našich západných susedov, a tak pokiaľ plánujete cestovať cez Alpy alebo ich širšie okolie, tak sa pripravte na zimné podmienky, ktoré vládnu v týchto oblastiach.

Zdroj: iMeteo.sk