Slovákov čakajú DRAHŠIE Vianoce: Obľúbená pochúťka im PREVETRÁ peňaženky

Vyzerá to tak, že za čokoládu si poriadne priplatíme. Cena kakaových bôbov už totiž vyskočila na dvanásťročné maximum. Informuje o tom server penize.cz.

Očakáva sa totiž slabá úroda v západnej Afrike, ktorá je najväčším producentom, keď zaisťuje až dve tretiny svetových dodávok kakaových bôbov. Môžu za to výdatné dažde, následkom ktorých sa na niektorých plantážach začala šíriť pleseň. Nižšiu úrodu očakávajú na Pobreží slonoviny a v Ghane.

Nepomôže ani výsadba nových kakaovníkov

Takýto pokles by podľa analytika Borisa Tomčiaka sám o sebe nemusel spôsobiť problém, keby sa v predchádzajúcich rokoch neznižovali zásoby. Kakaový deficit pritom podľa portálu trvá už tretí rok a dodávatelia majú najprázdnejšie sklady za posledných skoro tridsať rokov. A to všetko v čase, keď dopyt po kakau stále rastie.

Ponuka kakaa tak môže byť obmedzená už na konci aktuálnej sezóny. Podľa Tomčiaka by nepomohlo, ani keby pestovatelia okamžite vysadili nové kakaovníky. V ponuke by sa to totiž prejavili až približne za štyri roky. Kakaovníky majú pritom najbohatšiu úrodu až okolo jedenásteho roku.

Cena čokolády bude rásť

Situácia sa nemá zlepšiť ani v najbližších rokoch, kedy majú úrodu ovplyvňovať ďalšie klimatické faktory – napríklad El Niño.

Tomčiak odhaduje, že cena kakaa prekoná maximá z roku 2011. Prejaví sa to aj na raste cien čokolády a cukroviniek. Výrobcovia čokolády predpokladajú, že kakaové bôby zostanú extrémne drahé aj v roku 2024. Cenu tlačí do závratných výšok aj inflácia.

Rovnaká cena, menšie balenie?

Cenu čokolády a iných cukroviniek tlačí hore aj zdražovanie cukru. Poprední výrobcovia čokolády, ktorí dodávajú aj na náš trh, už varovali odberateľov, že sa musia pripraviť na ďalšie zvyšovanie cien.

Podľa Borisa Tomčiaka nás už počas tohtoročných Vianoc očakáva nárast cien až o 10 percent. Ako upozorňuje ekonóm Lukáš Kovanda, nemusí ísť iba o viditeľné zdraženie. Hovorí o jave, kedy sa na pultoch obchodov cena nemení, ale nenápadne sa zmenšuje objem tovaru v balení.

