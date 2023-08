Zdroj: TASR/František Iván Dáme konečne ZBOHOM papierovým bločkom? NOVINKA prichádza aj do slovenských obchodov Papierové pokladničné doklady zväčša hneď po nákupe skončia medzi odpadkami. Obrovské plytvanie by mohla pomôcť zastaviť zaujímavá novinka. 4. august 2023 Zo Slovenska

Zdroj: TASR/František Iván

Vyzerá to tak, že už onedlho by sme sa mohli zbaviť papierových bločkov, ktoré dostávame pri pokladniach v obchodoch. Upozornil na to portál tvnoviny.sk.

Koniec plytvaniu

Prvou lastovičkou je Francúzsko, kde papierové bločky zákazníkovi vydajú iba v prípade, ak o ne vyslovene požiada. Krajina sa tak snaží zabrániť zbytočnému plytvaniu, keď aj tak väčšina bločkov skončí po nákupe rovno v odpadkovom koši. Podľa portálu sa predpokladá, že jeden supermarket takto môže ročne ušetriť až jeden a pol tony papiera.

Už aj na Slovensku

A ako sú na tom predajcovia na Slovensku? Napríklad Coop Jednota držiteľom svojej vernostnej karty umožňuje využiť službu E-doklad. „E-doklad je služba, ktorá držiteľom vernostnej karty COOP Jednota (Nákupnej karty COOP Jednota Klasik a COOP Jednota Klub karty) umožňuje namiesto tlačeného pokladničného dokladu v predajni získať elektronickú podobu dokladu do zákazníckeho konta, prípadne do e-mailovej schránky,“ informuje spoločnosť na svojom webe.

Pri pokladni v predajniach Terno a Kraj sa zákazníkov s vernostnou kartičkou pýtajú, či chcú papierový bloček alebo im stačí jeho elektronická podoba. "Týmto krokom aktívne prispievame k znižovaniu odpadu, keďže papier spolu s plastmi je jedna z jeho najčastejších zložiek,“ povedala pre portál Adela Kľúčiková, hovorkyňa siete supermarketov.

Ďalšie reťazce

Pre tvnoviny.sk podobné plány prezradili aj ďalšie reťazce. Billa predpokladá, že by takéto opatrenia mohla vo svojich supermarketoch zaviesť v budúcom roku. Kaufland ešte termín neprezradil, no priznal, že podobný systém už testuje a zmenám sa údajne nebráni ani Tesco.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR