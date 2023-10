4 Galéria Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa Slovensko má nový reaktor: Tretí blok Mochoviec zvládol poslednú skúšku Po vyše dvadsiatich rokoch uviedli elektrárne do života ďalší jadrový blok. Pokryje takmer 13 % celkovej spotreby elektriny na Slovensku. 17. október 2023 Lucia Lauková Zo Slovenska

17. október 2023 Lucia Lauková Zo Slovenska Slovensko má nový reaktor: Tretí blok Mochoviec zvládol poslednú skúšku Po vyše dvadsiatich rokoch uviedli elektrárne do života ďalší jadrový blok. Pokryje takmer 13 % celkovej spotreby elektriny na Slovensku.

Tretí blok Mochoviec dosiahol dôležitý míľnik. Elektráreň úspešne zvládla náročné testy, vrátane odpojenia od elektrizačnej sústavy pri plnom výkone.

„Cez víkend sme ukončili energetické spúšťanie tretieho mochovského bloku poslednou skúškou v etape aktívnych skúšok – 144-hodinovým preukazným chodom na plnom výkone reaktora. Preukazný chod v trvaní šiestich dní preukázal splnenie projektových parametrov nového bloku a dokázal, že je schopný bezpečnej prevádzky,“ oznámili Slovenské elektrárne.

Výroba a spotreba elektriny

Od 31. januára, keď bol prvý raz prifázovaný k sieti, dodal už viac ako 1,2 milióna megawatthodín. „Tento objem elektriny vyrobenej bez emisií oxidu uhličitého stačí na pokrytie ročnej spotreby takmer pol milióna slovenských domácností,“ konštatujú elektrárne.

„Po vyše dvadsiatich rokoch sme na Slovensku uviedli do života ďalší jadrový blok. Jeho spúšťanie utužilo kolektív jadrových odborníkov nielen zo Slovenska. Svojím spôsobom je to výnimočný tím, pretože tu spolupracovali aj kolegovia, ktorí zažili uvádzanie blokov do prevádzky ešte v bývalom Československu. Je dôležité, že štafetu odovzdávame ďalším pokoleniam a udržiavame si vedomosti potrebné pre energetickú bezpečnosť našej krajiny,“ povedal Juraj Krasňanský, riaditeľ dokončovania a spúšťania systémov Mochovce 3 a 4.

Veľký ako hrad

Zaujímavosťou je, že tretí blok má približne rozlohu bratislavského hradu, a v jeho 1 400 miestnostiach sa nachádza takmer 100-tisíc zariadení s 5 a pol tisíc kilometrami káblov a 175 kilometrov potrubí.

„Nový jadrový blok v Mochovciach pokryje takmer 13 % celkovej spotreby elektriny na Slovensku. Z pohľadu výroby elektriny sa tak krajina už tento rok stáva energeticky sebestačnou,“ dodávajú elektrárne.

