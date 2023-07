Zdroj: iMeteo.sk/vt.sk , Unsplash.com Aj v lete sme sa DRKOTALI od zimy, v Tatrách dokonca SNEŽILO: Kedy sa opäť OTEPLÍ? Po extrémne vysokých teplotách prišlo prudké ochladenie. Ako vyzerá predpoveď na najbližšie dni? Podľa odborníkov sa už čoskoro dočkáme oteplenia. 27. júl 2023 Zo Slovenska

27. júl 2023 Zo Slovenska Aj v lete sme sa DRKOTALI od zimy, v Tatrách dokonca SNEŽILO: Kedy sa opäť OTEPLÍ? Po extrémne vysokých teplotách prišlo prudké ochladenie. Ako vyzerá predpoveď na najbližšie dni? Podľa odborníkov sa už čoskoro dočkáme oteplenia.

V stredu (26. júla) zasiahla Slovensko vlna veľmi chladného počasia. Prúdi k nám studený vzduch až od Severného mora.

Sneh uprostred leta

Teploty sa počas týchto dní pohybujú o 8 až 13 °C pod hranicou dlhodobého normálu, pričom uprostred leta nie sú vôbec bežné. Ochladenie so sebou prinieslo jednu zaujímavosť.

V Tatrách dokonca snežilo!

Teplota na Lomnickom štíte klesla pod bod mrazu a prišli prvé snehové vločky. Sneženie sa objavilo aj v Lomnickom sedle. Informoval o tom portál iMeteo.sk.

Čo nás čaká?

Zdá sa však, že už onedlho si budeme môcť opäť užiť pravé letné teploty. Počasie však pokojné nebude. „Nepriaznivé počasie sa začne zmierňovať, no len dočasne. Bude sa síce otepľovať, no spolu so stúpajúcimi teplotami budú pribúdať aj búrky,“ píše iMeteo.sk.

Už vo štvrtok (27. júla) by nás malo čakať jasné až polooblačné počasie. Len výnimočne sa môžu vyskytovať slabšie zrážky.

„Vzhľadom na súčasnú ročnú dobu však aj dnes bude veľmi chladno. Maximálne teploty dnes vystúpia len na +18 až +25 °C, čo je v porovnaní s dlhodobým normálom o takmer 6 °C menej,“ dodáva portál.

V piatok bude cez strednú Európu postupovať studený front, no u nás by mal zasiahnuť len sever krajiny, kde by mohol priniesť prehánky a výnimočne aj búrky.

Ako bude cez víkend?

„Počas víkendu sa bude do našej oblasti opäť dostávať o čosi teplejší vzduch a teploty tak začnú prudko rásť nahor. Cez víkend sa už vrátia teploty na úroveň dlhodobého normálu a maximálne teploty môžu v najteplejších regiónoch Slovenska vystúpiť aj nad +30 °C,“ informuje iMeteo.sk, ktorý dodáva, že so stúpajúcimi teplotami bude rásť aj riziko búrok: „Nateraz to vyzerá, že cez víkend nás čaká ďalšia séria búrlivého počasia.“

Posted by Vysoké Tatry - Hory zážitkov on Wednesday, July 26, 2023

