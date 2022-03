Zdroj: pixabay.com Šokujúce výsledky štúdie: Psie exkrementy v prírode výrazne narúšajú ekosystém Podľa odborníkov môže voľne pobehujúci pes ničiť prírodu a zároveň svojou prirodzenou činnosťou odháňať jej zvieracích obyvateľov. Ako zmierniť dopad? Vysvetlil to špecialista. 27. marec 2022 Monika Hanigovská Lifestyle

27. marec 2022 Monika Hanigovská Lifestyle Šokujúce výsledky štúdie: Psie exkrementy v prírode výrazne narúšajú ekosystém Podľa odborníkov môže voľne pobehujúci pes ničiť prírodu a zároveň svojou prirodzenou činnosťou odháňať jej zvieracích obyvateľov. Ako zmierniť dopad? Vysvetlil to špecialista.

Nejeden psičkár sa nevie dočkať chvíle, keď môže svojho štvornohého priateľa konečne vypustiť do prírody, a tento moment si užíva naplno aj jeho chlpatý parťák. No pozor, ich základné potreby môžu výrazne narušiť ekosystém! Ako je to možné?

Najnovšie poznatky publikované vo vedeckom časopise Ecological Solutions and Evidence opisujú, ako psie exkrementy aj moč narušujú prírodné rezervácie. Odborníci svoje poznatky aplikovali aj na konkrétnom príklade, ktorý dokazuje, že je to veľký problém.

„Vedci vypočítali, že moč a výkaly vytvárajú hladiny dusíka a fosforu, ktoré by boli na farmách nezákonné,“ opisuje The Guardian a prízvukuje, že to „pravdepodobne má dopad aj voľne žijúce zvieratá.“

Znečistenie ako z priemyslu a dopravy

Vedci majú za sebou rozsiahly výskum, počas ktorého sa zamerali na niekoľko prírodných rezervácií na okraji Gentu v Belgicku, ktoré navštevujú psy. Prečo sú takým problémom?

Ako pripomína vedecký portál, psy sa kŕmia v domácom prostredí a vyprázdňujú sa na vychádzkach, kde zanechávajú ročne v priemere 11 kilogramov dusíka a päť kilogramov fosforu na hektár.

„Podobná úroveň znečistenia sa prenáša vzduchom z poľnohospodár­stva, priemyslu a dopravy, ktorá sa pohybuje od 5 do 25 kilogramov dusíka, čo znamená, že vplyv psích výkalov a moču je významný,“ upozorňuje The Guardian.

Odborníci uviedli, že situácia bude podobná v celej Európe, tá je domovom približne 87 miliónov psov.

Vyháňajú divokú zver

Mnoho milovníkov psov sa stále domnieva, že exkrementy ich miláčikov nemôžu predsa prírode uškodiť. Opak je však pravdou. Veľká časť ekosystému je prostredím s nízkym obsahom živín. Takéto „prehnojenie“ znižuje biodiverzitu tým, že z neho vytláča byliny a následne aj divokú zver, ktorá ju konzumuje.

„Veľká pozornosť sa venuje hodnotám atmosférického dusíka z poľnohospodár­stva, priemyslu a dopravy, ale psy sú v tomto ohľade úplne zanedbávané,“ upozorňuje hlavný autor štúdie Pieter De Frenne, ktorý pôsobí na Univerzite v Gente.

Najviac v okolí chodníkov

Odborníci zároveň namerali vysokú hladinu dusíka a fosforu na miestach, kde musia byť psy držané na vôdzke, ako aj v okolí chodníkov. „Tie úrovne boli ohromujúce,“ opisuje Pieter De Frenne, ktorý si uvedomuje, že pes potrebuje výbeh, no zároveň je tu jedno veľké ALE!

„Samozrejme, existuje veľa priaznivých účinkov (prechádzky v prírode), ktoré sú dobré pre majiteľov a ich psov po fyzickej a psychologickej stránke,“ hovorí. Ako však ďalej dodáva, nevýhodou je to, že psy prinášajú so sebou aj značné množstvo znečistenia.

Britská organizácia Plantlife varovala, že znečistenie dusíkom je „jednou z najväčších hrozieb pre naše voľne žijúce rastliny, lišajníky a huby, no v rámci riešenie sa robí málo“.

Agresívny moč

Vedci ďalej upozorňujú na to, že zozbieraním všetkých psích exkrementov problém nevyriešime. Citlivý ekosystém narúša aj psí moč.

„Moč je, samozrejme, ťažké odobrať,“ povedal De Frenne. Predchádzajúci výskum zároveň potvrdil, že ak by chlpáči dostali stopku do lesa, vysoké hladiny týchto látok môžu pretrvávať v pôde aj nasledujúce tri roky.

Podľa odborníka by sa v prírodných lokalitách s citlivými ekosystémami mal zvážiť zákaz vstupu pre chlpáčov. O slovo sa prihlásil aj Rob Stoneman, riaditeľ organizácie The Wildlife Trusts, ktorá sa v Spojenom kráľovstve stará o viac ako 2 300 prírodných rezervácií.

Ako chodiť so psom do lesa?

Ak už ideme so psom do lesa, nenechávajme tam kôpky. „Prírodné rezervácie sú špeciálne miesta, kde sú chránené voľne žijúce zvieratá a krehké biotopy. Je zrejmé, že výkaly sú súčasťou prírody, ale výkaly psov obsahujú živiny, ktoré môžu poškodiť ekológiu zraniteľných biotopov. Bez ohľadu na to, kam chodíte so psom, je dôležité zobrať vrece na exkrementy a hodiť ich do koša, aby sa zabezpečila trvalá ochrana týchto divokých oblastí, z ktorých sa môžeme všetci tešiť,“ vysvetlil na záver Stoneman.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk