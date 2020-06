26. jún 2020 Eva Sládková Zo Slovenska Spomienka na komunistami zavraždenú Miladu Horákovú: Bude mať pomník v Bratislave?

Právnička, politička a obeť justičnej vraždy komunistických politických procesoch. Bratislavčania si pripomenú 70. výročie smrti Milady Horákovej.

Slovensko sa so svojou komunistickou minulosťou stále nevyrovnalo a dodnes veľa ľudí s nostalgiou spomína na čase spred viac ako 30 rokov. Navyše, mnohí mladí ľudia nemajú o – pre nich dávnu minulosť – záujem.

Zločiny komunizmu

„Ľudia zabúdajú na zločiny komunizmu. Za 30 rokov nám vyrástla nová generácia mladých ľudí, ktorí s komunistickým režimom nemajú žiadnu skúsenosť a my nechceme, aby si prežili to, čo museli prežiť naši rodičia. Je našou povinnosťou pripomínať si zločiny komunizmu, aby sa totalita na Slovensku nevrátila,“ vraví jeden z organizátorov spomienky Matej Števove.

Milada Horáková

Milada Horáková bola demokratka. Najskôr ju uväznili nacisti, ktorí jej tiež hrozili trestom smrti. Ich zámer napokon dokonali komunisti. Bola odsúdená vo vykonštruovanom politickom procese v roku 1950. Jej omilostenie vtedy žiadal aj Albert Einstein, Jean-Paul Sartre, Winston Churchill, či Eleanor Rooseveltová. Már­ne.

„27. júna si pripomíname výročie popravy tejto statočnej ženy a bojovníčky za slobodu, demokratické pomery a práva žien. Bojovala až do konca a komunistom sa nepodarilo ju zlomiť ani keď nad ňou vyriekli rozsudok smrti. Ani vtedy nemyslela na seba, ale na svojich blízkych, čoho dôkazom sú listy rodine, z ktorých každoročne čítame,“ dodáva Matej Števove.

Pamätník

Spomienka na túto justičnú vraždu bude v sobotu 27. júna pri Pamätníku obetiam komunizmu na Jakubovom námestí. Pripomína nám desivé čísla obetí komunizmu.

„705 občanov odsúdených počas komunizmu na smrť , vyše 71 tisíc politických procesov, takmer 16 tisíc ľudí násilne vyhnaných zo svojich domovov a vyše 13 tisíc ľudí eskortovaných na nútené práce. Tieto obete nesmú byť zabudnuté a aj to je dôvod organizovania tejto a podobných akcií. Milada Horáková by si zaslúžila vlastný pomník v Bratislave a mal by po nej byť aj pomenovaný nejaký bratislavský verejný priestor – ulica alebo námestie,“ uzatvára Matej Števove.

Podujatie sa začne o 17:00 hod. Podrobnosti nájdete vo facebookovej udalosti.

Zdroj: Dnes24.sk