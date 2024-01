4. január 2024 TOS Lifestyle Súťažiaca z Farmy chce preraziť na stránke pre dospelých: Nepôjde o nahé fotky, ale o TOTO! Farmárka už počas šou prezradila ostatným súťažiacim svoje plány spojené s platformou OnlyFans, ktoré teraz začína realizovať.

21-ročná Ema na Farme zahlásila, že chce zarábať prostredníctvom známej platformy pre dospelých OnlyFans. Ako vysvetlila, jej cieľom však nie je ponúkať svoje nahé fotky či videá, ale takzvané cosplay zábery. Čo to je?

Samotné slovo je spojením anglických slov costume, čo v preklade znamená kostým a play, teda hrať. To vystihuje aj podstatu a teda vytváranie a nosenie kostýmov, ktoré zobrazujú rôzne postavy z filmov, seriálov, hier či komiksov.

Myslí to vážne

Cosplayeri strávia veľa času výrobou svojich kostýmov, aby čo najpresnejšie zachytili vzhľad a charakter svojich obľúbených postáv. Cosplay sa stal súčasťou popkultúry.

Pre PLUS JEDEN DEŇ sa po Farme pochválila a potvrdila, že to myslí vážne.

„Točila som Život po Farme, Denis ma tam fotil a Azra ma pripravovala do kostýmu. No na OnlyFans nejdem dávať nič nahé. Chcem mať svoju hodnotu. Nechcem takéto veci, ani môj priateľ by mi to nedovolil. Fotky sú vždy v kostýme, ja pozerám anime, čiže len takýto obsah," uviedla.

Prvá ochutnávka

Ema verí, že jej ľudia budú za to ochotní platiť. Podľa jej slov cosplayerky na OnlyFans si vedia zarobiť od 1000 eur po milión mesačne.

A zdá sa, že pomaly začína svoje plány realizovať. Na svoj Instagram zavesila malú ochutnávku a stretla sa s pozitívnymi ohlasmi.

Ema patrila v nedávno skončenej 15. sérii Farmy k najobľúbenejším súťažiacim z pohľadu divákov, ale aj ostatných súťažiacich. Mladá žena sa od začiatku šou netajila tým, že trávi hodiny denne hraním počítačových hier a mnohí predpokladali, že vypadne medzi prvými. Napokon vypadla až tesne pred finále. Ľudí zaujal jej osobnostný posun počas Farmy.

Titulné foto: archívne

