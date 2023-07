Zdroj: pixabay.com TÝŽDENNÝ HOROSKOP: Pozor na pokušenie, FLIRT môže niektorým znameniam zničiť vzťahy! Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu od 10. do 16. júla? To prezradila známa astrologička. 10. júl 2023 Barbara Dallosová Magazín

Baran

V tomto týždni by ste mali naozaj krotiť vašu typickú ohnivú povahu, pretože či už budete na pracovisku alebo v súkromí, budete na všetko a na všetkých neadekvátne reagovať. Vaše nálady sa budú striedať, no hlavne budete mať tendencie byť najlepší a najmúdrejší. Budete mať snahy vyžadovať mimoriadnu pozornosť, ale aj prílišný obdiv celého okolia. Nenarobte si počas týchto dní vašim až arogantným spôsobom vystupovania nepriateľov a neohrozte vaše doteraz dobré postavenie.

Býk

Pracovne sa vám bude aj počas tohto týždňa dariť rovnako dobre ako počas minulého, no len v tom prípade, ak si dokážete s vašimi obchodnými partnermi stanoviť jasné pravidlá, postupy a zodpovednosť za svoj diel povinností. Nesnažte sa za nich riešiť ich záležitosti. V osobnom živote a v citových záležitostiach budete prežívať príjemné pocity, a to zvlášť v spoločnosti starších ľudí. Preto by bolo možno dobré, aby ste počas nadchádzajúci víkend strávili s vašimi rodičmi či starými rodičmi. Určite ich vaša spoločnosť poteší.

Blíženci

V pondelok a v utorok sa na vašom pracovisku budete možno trochu nudiť, ale od stredy do konca týždňa sa vám bude dariť. Všetko, do čoho sa pustíte, sa začne meniť na dobré finančné zisky. V súkromí, ak už sa nebude dať vyhnúť otvoreným konfrontáciám, nepodliehajte tlaku emócií, ale snažte sa vysvetliť váš názor pokojne. Buďte dostatočne výrečný, aby ste dokázali vašu pravdu obhájiť aj bez zbytočných a prehnaných citových výlevov. Pozitívne podnety a energiu si nechajte na víkend pre vašich partnerov.

