11. apríl 2022 Regióny
Ukrajinci sa poďakovali Slovákom: V Nitre spoločne vyčistili mestský park, FOTO
Na znak vďaky sa zišlo v mestskom parku mnoho Ukrajincov, aby vyzbierali odpadky. Podporiť ich prišli aj obyvatelia Nitry.

Ukrajinská komunita žijúca v Nitre sa zapojila do výzvy vyčistiť mesto od odpadkov na znak vďaky Slovákom. Výzvu na sociálnej sieti zverejnila Xénia Paustovskaja.

Akcie sa v nedeľu 10. apríla zúčastnilo asi 60 ľudí. V mestskom parku vyzbierali množstvo smetí.

Spoznali sa

„Vyzbierali sme 50 vriec odpadu. Akciu zorganizovala Ukrajinská komunita v Nitre ako poďakovanie mestu, Slovákom, Slovenkám za pomoc a podporu,“ povedal Andrii Pylypenko.

Okrem Ukrajincov boli medzi nimi aj Slováci. Viacerí sa tak mohli navzájom spoznať s ľuďmi z Ukrajiny a urobiť niečo prospešné pre prostredie, v ktorom žijeme.

„Slováci sú dobrí ľudia, každý nám chce s niečím pomôcť. A my sme teraz dopomohli k tomu, aby tu bolo čisto. Krásne,“ povedal pre TV Noviny Sergej.

Pomoc si vážia

Dobrovoľníkov podporila aj iniciatíva Čistá Nitra, ktorá im zabezpečila rukavice, vrecia a postarala sa aj o odvoz odpadu.

Do čistenia sa zapojil aj nitriansky primátor. „Nielenže sme vyzbierali desiatky vriec odpadu, ale hlavne sa do aktivity zapojila skvelá ukrajinská komunita žijúca v Nitre. Som presvedčený, že drvivá väčšina z nás pomáha našim východným susedom nezištne, o to úžasnejšie je vidieť, ako nesmierne si túto podporu vážia,“ napísal na sociálnej sieti.

Zdroj: Dnes24.sk