11. apríl 2022 Zo zahraničia Zelenskyj varoval pred zintenzívnením bojov na východe Ukrajiny Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval v nedeľu obyvateľov svojej krajiny, že Rusko zrejme uskutoční väčšie vojenské operácie na východe krajiny.

Najbližší týždeň bude podľa neho rovnako kľúčovým ako všetky ostatné v tejto vojne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.

Vojnové zločiny

„Ruské jednotky sa presunú k ešte väčším operáciám na východe nášho štátu,“ povedal Zelenskyj vo svojom najnovšom nočnom príhovore.

Rusko obvinil zo snahy vyhnúť sa zodpovednosti za vojnové zločiny.

„Keď ľuďom chýba odvaha priznať si chyby, ospravedlniť sa, prispôsobiť sa realite a poučiť sa, zmenia sa na netvory. A keď to svet prehliada, netvory sa rozhodnú, že to svet sa musí prispôsobiť im. Ukrajina to všetko zastaví,“ vyhlásil Zelenskyj.

„Príde deň, keď budú musieť všetko priznať. Prijať pravdu.“

Ukrajinský líder tiež znova vyzval západné krajiny, aby poskytli jeho krajine viac pomoci. Počas nedeľňajšieho telefonátu s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom podľa vlastných slov hovoril o tom, ako posilniť sankcie voči Rusku a „ako prinútiť Rusko, aby sa usilovalo o mier“.

„Rád konštatujem, že postoj Nemecka sa nedávno zmenil v prospech Ukrajiny. Považujem to za úplne logické,“ doplnil Zelenskyj.

Boje v okolí Charkova

Ruské sily počas uplynulého víkendu pokračovali v ostreľovaní východnej Ukrajiny. V okolí Charkova, druhého najväčšieho ukrajinského mesta ležiaceho neďaleko ruskej hranice, zahynulo desať civilistov vrátane dieťaťa a ďalších 11 utrpelo zranenia, oznámili v nedeľu tamojšie úrady. Informácie priniesli denník The Guardian, agentúra AFP a stanica BBC.

Rusko podľa Ukrajiny zhromažďuje svoje vojenské sily na východe, kde sa očakáva jeho veľká ofenzíva po tom, ako sa mu od začiatku invázie 24. februára nepodarilo obsadiť žiadne väčšie mesto.

Ukrajinskí lídri vyzývajú civilistov, aby z dôvodu zintenzívnených ruských útokov z východu krajiny odišli, desaťtisíce ľudí však pri snahách o evakuáciu uviazli.

Ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková oznámila, že v nedeľu cez humanitárne koridory evakuovali celkovo 2824 ľudí, z nich 213 zo zdevastovaného mesta Mariupol, ktoré ruské sily obliehajú celé týždne.

Gubernátor Doneckej oblasti Pavlo Kyrylenko predtým informoval, že počet obetí piatkového raketového útoku na železničnú stanicu v meste Kramatorsk sa zvýšil na 57 mŕtvych. Zranenia podľa neho utrpelo ďalších 109 ľudí.

„Tých s menej závažnými zraneniami prepustili domov, ťažko zranených prepravujú do bezpečných oblastí a poskytujú im potrebnú pomoc,“ uviedol Kyrylenko podľa BBC.

Stanicu v Kramatorsku zasiahli rakety v čase, keď tam tisíce Ukrajincov, prevažne žien a detí, čakali na odvoz do relatívneho bezpečia na západe krajiny. Rusko poprelo obvinenia zo zodpovednosti s tvrdením, že na stanicu dopadli ukrajinské rakety.

