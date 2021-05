Američania vyvinuli NAJMENŠÍ MIKROČIP na svete! Sľubujú takéto výhody

Veda sa opäť posunula o kus ďalej. Americkí vedci majú v týchto dňoch dôvod na veľkú radosť. Vytvorili lekársky mikročip, ktorý môžu ľahko vpraviť do ľudského tela. Ako? Pohodlne a rýchlo sa do tela dá implantovať injekciou.

Novinku predstavili vedci v odbornom časopise Science Advances.

„Vedci sa čoraz viac zaujímajú o návrh bezdrôtových miniaturizovaných implantovateľných lekárskych prístrojov na fyziologické monitorovanie metódou in vivo (za živa, pozn. red.) a in situ (na pôvodnom mieste, vo svojej polohe, pozn. red.),“ píše o tom Kolumbijská univerzita, kde sa výskum uskutočnil.

„Je tak malý, že je vidieť iba pod mikroskopom, autori jeho veľkosť prirovnávajú k roztočom,“ informuje o vynáleze Česká televízia na svojom webe.

„Chceli sme zistiť, kam až môžeme posunúť hranice výroby malého funkčného čipu,“ uviedol hlavný autor projektu Ken Shepard, profesor elektrotechniky a biomedicínskeho inžinierstva.

Podľa slov odborníka je toto nová myšlienka „čipu ako systému“. „Toto je čip, ktorý sám o sebe, bez ničoho iného je kompletne fungujúcim elektronickým systémom. To by malo byť revolučné pri vývoji bezdrôtových lekárskych prístrojov. Použiť by sa dal v klinických aplikáciách, prípadne schváliť na humánne použitie,“ doplnil vedec.

Odborníci budú zatiaľ skúmať najmenší mikročip v laboratórnych podmienkach. Ciele majú však jasné. Chcú vytvoriť také čipy, ktoré budú „komunikovať“ s lekárom po injekčnom vpravení do tela.

