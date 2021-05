8 Galéria Zdroj: Dnes24.sk ODPORNÁ čakáreň, na ktorú nezabudnete: Rozpadáva sa pred očami pacientov, FOTO Na východe Slovenska sa nachádza čakáreň, akú ste asi ešte nevideli. Prešla nezvyčajnou premenou z lekárskej izby. 23. máj 2021 Veronika Ondo-Cholewová Magazín

Pacienti na čakáreň na východnom Slovensku tak skoro nezabudnú. Je to poriadny zážitok, ktorý prekvapí hneď pri vstupe. Namiesto obnovenia priestorov tu akoby zastal čas. Miestnosť pripomína čakáreň bývalej nemocnice Černobyľu viac ako fungujúcu ambulanciu, ku ktorej čakáreň patrí. Mimochodom, v ambulancii to nevyzerá o nič lepšie.

Odporná čakáreň

Pri vstupe vás prekvapí menovka na dverách lekárska izba a pod ňou len prilepený papier, na ktorom je vytlačené čakáreň. Zarazí vás miestnosť so starým puchom, prastarou lepenou gumou zloženou z niekoľkých kusov. Pravdepodobne sa niektoré časti gumy na zemi už odlepovali a nahradili ich ďalšími metrami rozdielnej farby.

Pacienti sa pri vstupe len s úžasom dívajú na zem. Také niečo už dávno nevideli. Je potrebné však povedať, že guma nevyzerá špinavá, ale aj keby bola, jej vzhľad by to neumožnil vidieť.

„Aspoň, že tu vymenili stoličky, inak to tu vyzerá odporne, naozaj odporná čakáreň,“ povzdychol si senior v čakárni.

Klimatizácia? Nie! Rozbité okná

Keď pacienti v šoku zo zeme zdvihnú pohľad, nemôžu si nevšimnúť staré drevené okná, z ktorých sa odliepa farba. Majú aj niečo navyše. Namiesto klimatizácie je okno rozbité! Je to ako pohľad do starých čias, do galérie retra. Ak by vás náhodou zaujímalo, ako sa kedysi lepili pod okná keramické obkladačky, pod oknami uvidíte rozpadajú obkladačky a ich všetky vrstvy.

„Vo väzení som ešte nikdy nebola, ale takto nejako si to predstavujem, hnusné,“ vyjadrila sa k vzhľadu čakárne prítomná Michaela.

Keď si myslíte, že vás premena čakárne nemôže viac prekvapiť, všimnete si v stenách pozostatky z umývadiel – vyčnievajúce rúrky a iné súčasti. Aj takéto sú premeny v našom zdravotníctve, keď sa lekárska izba premení na čakáreň.

Miesto tejto atrakcie vám neprezradíme, našepkáme vám len, že je to na východe Slovenska. Takýchto pozoruhodných miest v našom zdravotníctve je však na Slovensku určite viac.

„Je mi ľúto aj lekárov, ktorí tu musia ordinovať,“ dodala pacientka, ktorá vyzdvihla prácu špecialistov v takýchto priestoroch.

Pozrite si FOTO.

