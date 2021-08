Zdroj: Facebook.com/Jaroslav Flegr Uznávaný vedec: Epidémia sa znovu rozbehne, splní sa SEN premorovačov! Jaroslav Flegr vyslovil prognózu, čo môžeme očakávať od korony počas nasledujúcich mesiacov. 31. august 2021 Monika Hanigovská Magazín

August je za nami a nejeden Slovák s napätím sleduje, ako sa bude vyvíjať situácia okolo koronavírusu a do akej miery nás zasiahne.

O slovo sa opäť prihlásil uznávaný český evolučný biológ a parazitológ, ktorý pôsobí na Prírodovedeckej fakulte Karlovej univerzity v Prahe a v Národnom ústave duševného zdravia. Jaroslav Flegr načrtol, čo nás čaká v najbližších mesiacoch, ako bojovať proti COVID-19 a najmä, kedy začneme žiť bežným životom.

Rýchly prenos nákazy

Podľa jeho slov budeme potrebovať stále vyšší podiel imunity a tento jav pretavil na percentá. „Kým v lete stačilo k zastaveniu delta variantu 73 % imunizácie, na jeseň už bude potrebných 80 % a v zime sa dostaneme nad 90 %,“ píše na sociálnej sieti.

Problém vidí aj s návratom do škôl a práce. Prečo? „Navyše s koncom prázdnin a dovoleniek skokovo narastie počet osôb, s ktorými sa budeme počas dňa stretávať. Žiaci a študenti vytvoria s nástupom do škôl a záujmových krúžkov úplne novú hustú sieť „prepojok“, ktoré umožnia rýchly prenos nákazy medzi jednotlivými rodinami, čo opäť epidémiu nesmierne priživí, a navyše sťaží možnosť trasovania nakazených.“

Flegrova prognóza nie je vôbec radostná. „Je tak jasné, že s nástupom septembra stúpne reprodukčné číslo vírusu nad jednotku a epidémia sa nám znovu rozbehne.“

Záludnosť korony

„A opäť exponenciálne – na začiatku budú preto pribúdať pacienti z týždňa na týždeň po desiatkach, potom po stovkách, a nakoniec po tisícoch. Práve v tomto spočíva hlavná záludnosť exponenciálneho rastu – dlho sa zdanlivo nič dramatické nedeje a zrazu bum, a máme desiatky tisíc nakazených denne,“ píše vedec.

Evolučný biológ očakáva, že v tomto smere nebude tohtoročná jeseň lepšia. Dokonca si myslí, že v Českej republike bude pribúdať 20-tisíc nakazených denne, no či tento smutný rekord vôbec rozpoznajú, záleží od toho, ako intenzívne budú testovať.

Prečo je táto vírusová vlna taká nebezpečná? „Nová mutácia vírusu má nielen neporovnateľne vyššiu infekčnosť, ale môžu ju šíriť aj jedinci, ktorí sú imúnni a ktorých to toľko neohrozí,“ vysvetľuje.

Bude sa menej umierať

Rozumní seniori a chorí sú podľa slov vedca už naočkovaní, no mnohí „nerozumní alebo tí, čo mali smolu, tí sú už po smrti.“

„To znamená, že pri piatej možno najsilnejšej vlne epidémie, sa bude ďaleko menej umierať. To je na jednej strane skvelé, no povedie to k tomu, že politici nechajú epidémiu oveľa viac rozhorieť – potrebné opatrenia zavedú ešte neskôr, ak vôbec,“ podčiarkuje český odborník.

„Splní sa tak mokrý sen našich premorovačov. Z hlavného ohniska zákonite preskočí plamienok na rizikové osoby. Ten ich zabije či zmrzačí,“ predpovedá Flegr.

„Úplne kľúčovou otázkou však je, aké budú oneskorené následky ochorenia u tých miliónov ľudí, ktorí chorobu zdanlivo úspešne zvládnu. To zatiaľ nevieme, no mnohé už nateraz známe skutočnosti sú mimoriadne znepokojujúce,“ vra­ví.

Lockdown a povinné očkovanie

Objektívne dôvody pre lockdown podľa neho zrejme budú. „Nálada v spoločnosti však určite nie – budeme tu mať väčšinu ľudí, pre ktorých nebude nákaza už vďaka prekonanej chorobe či očkovaniu predstavovať osobnú hrozbu. A tí sa budú zúrivo brániť zavedeným opatreniam, ktoré by pre nich boli nepohodlné.“

Profesor si myslí, že všetko záleží od fungovania demokracie v jednotlivých krajinách. „V krajinách s rozvinutejšou demokraciou, vyspelejšou občianskou spoločnosťou a menším zastúpením populistov v politike, lockdown na ochranu rizikových osôb aj ekonomiky zrejme včas zavedú, prípadne ho nahradia podstatne lacnejším plošným testovaním alebo ešte lacnejším povinným očkovaním obyvateľstva.“

Kedy sa to skončí?

„Ak neprídu mutanti, ktorí by prelomili ochranu zaistenú prvou generáciou vakcín a ktorí by nás tak vrátili skoro o rok späť, tak s príchodom jari pandémia pre Európu definitívne skončí. K dispozícii budú vakcíny druhej generácie, ktoré už budú smerovať proti niekoľkým antigénom vírusu a ktoré ich už tak nedokážu prekonať.“

Vo svojej prognóze vidí aj preočkovanie. „Ešte pár rokov sa asi budeme musieť preočkovávať raz do roka, postupne však prevládnu mutanti, ktorí si budú svojho hostiteľa maximálne šetriť a budú mu spôsobovať minimum zdravotných komplikácií.“

Nakazení tak budú podľa jeho slov šíriť ochorenie dlhšie, no to bude pripomínať bežnú virózu z prechladnutia. „Vďaka tomu prestane byť nutné opakované preočkovanie, človek sa namiesto toho občas nakazí, prípadne si ponesie v tele trvalo malé množstvo vírusu (táto tzv. nesterilná imunita však býva častejšie u nevírusových ochorení).“

Príchod zákernej mutácie

Fleger vo svojej predpovedi odkázal niekoľko slov pre jednotlivcov a svoju pozornosť uprel aj na krajinu. „Nechaj sa čo najskôr naočkovať a prehovor k tomu všetkých, na ktorých ti záleží. Ak máš 40 rokov, tak si nechaj pichnúť tretiu dávku, hneď ako na teba príde rad. Aj keď si očkovaný, nos rúško a správaj sa rozumne – teba vírus neohrozí, sám by si však mohol ohroziť či zabiť niekoho iného. Slušný človek svojich blížnych nevraždí.“

Krajina sa má podľa neho pripraviť na možný príchod mutácie, ktorá je schopná obísť vakcíny, zabíjať a mrzačiť aj očkovaných. „Prísť nemusí, ale môže. A zodpovedný štát musí byť na túto možnosť pripravený.“

